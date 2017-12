Mit einem 2:1-Auswärtssieg in Mümliswil sichert sich der FC Biberist in der Solothurner 2. Liga am vorletzten Spieltag vorzeitig den Meistertitel. Am Ende der Saison weisen die Wasserämter einen Vorsprung von fünf Punkten auf den SC Fulenbach auf. «Ein unglaublich schönes Gefühl», sagt Trainer Vincenzo Salerno nach dem Triumph. «Die Jubelbilder und Emotionen bleiben uns für den Rest unseres Lebens in Erinnerung.»