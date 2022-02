Faustball Schlagen die Aussenseiterinnen aus Neuendorf wieder zu? Die Faustballerinnen aus Neuendorf starten an diesem Wochenende als Aussenseiterinnen ins Final4-Turnier in Kirchberg. Eine Rolle, die den Solothurnerinnen durchaus behagt. Das haben sie im letzten Sommer bewiesen.

Captain und Zuspielerin Simone Gaugler will mit ihrem Team eine Medaille am Final4-Turnier gewinnen Elias Beck / Swiss Faustball

Vor zwei Jahren haben die Frauen aus Neuendorf in der Hallenmeisterschaft die Bronzemedaille gewonnen. Letztes Jahr konnten die Neuendörferinnen diesen Erfolg nicht verteidigen. Denn die Hallensaison der Faustballerinnen und Faustballer ist hierzulande – wie in so vielen anderen Hallensportarten auch – dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Am kommenden Wochenende geht es nun nach zwei Jahren Unterbruch aber wieder um die Medaillen in der Halle. Und das Team von Trainer Guido Schenker ist heiss auf weiteres Edelmetall.

Rang vier in der Qualifikation

Allerdings dürfte es nicht ganz einfach werden, eine weitere Medaille zu gewinnen. Denn wenn man die Resultate der Qualifikation analysiert, wird schnell klar: Die Neuendörferinnen steigen als klare Aussenseiterinnen in dieses finale Kräftemessen um die Medaillen. Während in dieser Qualifikationskampagne die Teams aus Diepoldsau, Jona und Kreuzlingen allesamt nur einmal verloren und sich an der Tabellenspitze ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert haben – am Ende holten alle aus dem Trio je 12 Punkte – folgt Neuendorf mit vier Punkten Rückstand auf Rang vier. Gegen alle drei vor ihnen klassierten Equipen konnte das Team von Captain Simone Gaugler keine Punkte holen. Allerdings: Ausser gegen Diepoldsau (0:3) holten die Neuendörferinnen immer mindestens einen Satz. Gegen Kreuzlingen gabs ein 1:3 und gegen Jona gar ein 2:3.

Als Qualifikationsvierte starten die Neuendörferinnen ins Final4-Turnier in Kirchberg Elias Beck / Swiss Faustball

Ganz chancenlos sind die Neuendörferinnen also sicherlich nicht. Dennoch starten sie als klare Aussenseiterinnen. Für Simone Gaugler ist aber trotzdem klar: «Wir wollen nach der ausgefallenen Wintersaison im letzten Jahr wieder mit einer Medaille auf dem Podest stehen.». Und diese Zielsetzung ist durchaus berechtigt. Denn bereits in der abgelaufenen Feldsaison sind die Neuendörferinnen als Qualifikations-Vierte in dieser Rolle ins Final4-Turnier gestartet und haben am Ende über die Bronzemedaille gejubelt. Auf heimischem Terrain hat Neuendorf den kleinen Final gegen Kreuzlingen mit 3:2 gewonnen.

Nicht zu viel Respekt zeigen

Dieser Erfolg ändert jedoch nichts daran, dass die Favoritenrolle im Halbfinal zwischen Neuendorf und Diepoldsau klar verteilt ist. Die Ostschweizerinnen starten als Titelverteidigerinnen und haben zuletzt drei Schweizer Meistertitel in Folge gewonnen. «Wir haben am letzten Final4-Turnier im Halbfinal gesehen, dass wir gegen Diepoldsau unbedingt von Anfang an eine Topleistung abrufen müssen. Ansonsten geraten wir ziemlich schnell ins Hintertreffen und kommen danach fast nicht mehr zurück ins Spiel», weiss Simone Gaugler.

Entsprechend will sie mit ihren Teamkolleginnen am Samstag genau dieses Szenario verhindern. «Wir müssen unsere Eigenfehler auf ein Minimum reduzieren. Zudem dürfen wir nicht mit zu viel Respekt antreten. Wenn das geschieht, studieren wir zu viel und unser Spiel funktioniert nicht mehr wie gewünscht.»