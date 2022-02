Faustball Keine Medaille für Neuendorf zum Abschied von Trainer Guido Schenker Das Bronzespiel der Neuendörfer Faustballerinnen war das letzte unter der Leitung von Trainer Guido Schenker. Seine Spielerinnen verpassten es jedoch ganz knapp, ihm ein Abschiedsgeschenk zu machen.

Mit dem Rücktritt von Guido Schenker geht bei FB Neuendorf eine lange Ära zu Ende. Fabio Baranzini

Zehn Jahre leitete Guido Schenker die Frauenabteilung von FB Neuendorf. Unter seiner Führung entwickelte sich die erste Equipe zu einem Spitzenteam in der NLA, das regelmässig um die Medaillen mitkämpfte. Nur zu gerne hätten ihm seine Spielerinnen zum Abschied eine Medaille geschenkt. «Es ist mega schade, dass wir für Guido keine Medaille holen konnten. Aber wir dürfen trotzdem zufrieden sein, wie wir gespielt haben an diesem Finalwochenende», sagte Captain Simone Gaugler wenige Minuten nach der äusserst knappen Niederlage im Bronzespiel gegen Kreuzlingen.

Die Neuendörferinnen kämpften am Final4 zweimal sehr unglücklich und mussten sich mit Platz vier begnügen. Fabio Baranzini

Fast zwei Stunden hatten die Neuendörferinnen zuvor um jeden Ball gekämpft und alles gegeben, um die Bronzemedaille zu holen. So, wie ihnen das vor zwei Jahren in der Halle bereits einmal gelungen war. Diesmal wollte es nicht klappen. Sie erwischten zwar den besseren Start, führten mit Satz und 6:1 im zweiten Durchgang. Doch Kreuzlingen meldete sich zurück und holte Durchgang zwei mit 15:14. «Diesen Satz hätten wir unbedingt gewinnen sollen, das hätte uns sicher einen Schub gegeben», sagte Gaugler.

So aber war das Spiel erst richtig lanciert. Und obwohl die Neuendörferinnen zwischenzeitlich mit 2:1-Sätzen in Führung gehen konnten, mussten sie sich am Ende mit 2:3 geschlagen geben. «Es machte richtig Spass zu spielen. Gegen Kreuzlingen sind es seit Jahren immer enge Spiele mit vielen Aufs und Abs auf beiden Seiten. Leider schafften wir es nicht, die kurzen Bälle in den Griff zu kriegen», so Gaugler.

Den Favoriten Diepoldsau im Halbfinal gefordert

Trainer Guido Schenker sah noch einen anderen Grund für die knappe Niederlage: «Kreuzlingen hat besser zugespielt als wir. Unsere zweiten Bälle blieben zu oft zwei oder drei Meter vom Netz entfernt.» Er sei trotzdem zufrieden, wie das Team gekämpft habe: «Das war richtig gut – vor allem auch schon am Samstag gegen Diepoldsau, als wir deutlich näher dran waren als noch im Herbst, als wir im Halbfinal klar verloren.» In der Tat konnten die Neuendörferinnen die grossen Favoritinnen fordern. Im ersten Satz erspielten sie sich sogar Satzbälle und im zweiten lagen sie lange vorne. «Leder konnten wir in den entscheidenden Phasen den Sack nicht zumachen. Das ist ein mentales Problem – wir schaffen es in diesen Situationen nicht, locker zu bleiben und einfach durchzuziehen», so Gaugler.

Ein Gruppenfoto zum Abschied des langjährigen Trainers. Fabio Baranzini

Und so endet die Ära von Guido Schenker an der Seitenlinie nach zehn Jahren nicht mit einer weiteren Medaille. «Das ist schade, aber wir konnten viele schöne Erfolge feiern in den letzten Jahren», sagt er. Für ihn stechen zwei Erfolge besonders heraus. «Unsere allererste Medaille 2019 in Jona, als wir Silber gewannen. Und natürlich die Bronzemedaille, die wir im letzten September auf unserem heimischen Spielfeld holten. Das war ganz speziell», bilanziert Schenker. Wer seine Nachfolge antritt, ist noch nicht klar.