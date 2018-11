Als Zehnjährige wurde sie vom Vater zum Jungschützenkurs gebracht. Klein Fabienne war begeistert und schoss auch gleich sehr gute Resultate. Bald darauf erkannte auch der Schweizer Verband «Swiss Shooting» das Talent und förderte die heute 26-Jährige. 2004 wurde sie ins Zielkader aufgenommen, das zur Förderung für die WM 2010 gegründet wurde. 2009 durfte sie an die Juniorinnen-EM und belegte mit dem Kleinkalibergewehr im Wettkampf 3×20 den beachtlichen neunten Schlussrang. Es folgte 2011 der Sieg im Dreistellungsmatch der «Shooting Hopes». «Mein grösster Erfolg war der vierte Platz am Weltcup 2013 in den USA», blickt Fabienne Füglister auf den steilen Start ihrer Karriere zurück. Dann wird sie nachdenklich. «Ich habe rasch ein gutes Niveau erreicht, aber in der letzten Zeit stagniere ich. Ich mache im technischen und im mentalen Bereich vieles richtig und trainiere auch intensiv, bin aber resultatmässig stehen geblieben.» Beim Qualifikationswettkampf für die kommenden Luftgewehr-Europameisterschaften kam sie auf Rang sieben. Rang fünf wäre nötig gewesen, um in die nächste Runde zu kommen. Zweimal 618,8 sei ein ansprechendes Resultat, aber 624 Punkte wären nötig gewesen. «Schade», gibt sie zu, «aber nach der ersten Enttäuschung bin ich jetzt wieder voll motiviert».

Weite Wege und viel Aufwand Dort, wo sich hinter Bern Hase und Fuchs Gute Nacht sagen, geht es noch ein paar Kilometer weiter durch den Wald und über Wiesen, bis man an idyllischer Lage auf dem Landstuhl in Neuenegg zur Schreinerei Daniel Streit AG kommt, wo im Keller die Sportschützen Thörishaus mit dem Luftgewehr trainieren. Seit ihrer Lehre als Polymechanikerin schiesst sie hier mit diesem Team in der Nationalliga A. Aufgewachsen in Nussbaumen bei Baden begann Fabienne Füglister mit dem Schiessen bei den Freischützen Obersiggenthal und wechselte dann zu den Sportschützen Wettingen. Die Wege, die sie jede Woche für ihr Hobby zurücklegt, sind lang: Heute lebt sie in

Aeschi, sie arbeitet als Berufsbildnerin in der VEBO Oensingen und trainiert auch noch in Oberburg. «Der zeitliche Aufwand ist gross und ich muss schauen, dass die Regeneration nicht zu kurz kommt», weiss die junge Schützin. Aber es lohnt sich: Das Team der Sportschützen Thörishaus hat heuer den Schweizer-Meister-Titel erfolgreich verteidigt.