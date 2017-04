Am Tisch der Familie Wintenberger dominiert ein Gesprächsthema: Landhockey. Die Sportart mit dem Krummstock, die selbst bei Sportinteressierten nur selten auf dem Radar auftaucht, nimmt bei Wintenbergers praktisch jede freie Minute in Beschlag. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn Alex Wintenberger – früher selber jahrelang Spieler in der NLA-Männerequipe des HC Olten – ist seit sechs Jahren Trainer der ersten Frauenequipe des Vereins und die beiden Kinder Nora und Kevin spielen in den HCO-Fanionteams.

Nur Mutter Cornelia greift nicht aktiv ins Geschehen ein. Aber auch sie kann sich dem Hockeyvirus nicht entziehen. «Praktisch jeden Abend hat jemand von uns Training und an den Wochenenden steht fast immer ein Spiel an. Wir können gar nicht anders, als über Hockey zu diskutieren», sagt Nora Wintenberger lachend. «Meine Mutter versucht dann jeweils, nach einer Weile das Thema zu wechseln, aber irgendwie landen wir dann doch wieder beim Hockey.»

Vor Rotweiss Wettingen

Die Landhockeykarriere der 21-jährigen Winznauerin begann früh. Bereits mit sechs besuchte sie regelmässig das Training beim HC Olten, durchlief danach sämtliche Juniorenabteilungen und ist seit mittlerweile sechs Jahren fester Bestandteil der NLA-Equipe, die in den vergangenen sechs Spielzeiten fünfmal den Vizemeistertitel gewann und in der letzten Saison Bronze holte. Trotz all den Erfolgen stand den Oltnerinnen stets eine Mannschaft vor der Sonne: Ligadominator Rotweiss Wettingen.

In der laufenden Meisterschaft präsentiert sich die Ausgangslage nun aber umgekehrt. Es ist der HCO, der nach der Hinrunde von der Tabellenspitze grüsst – vor dem Erzrivalen aus Wettingen. «Der Blick auf die Tabelle ist natürlich eine Extra-Motivation für uns», so Nora Wintenberger. Sie und ihre Teamkolleginnen wissen aber, dass sie sich damit nichts kaufen können, denn die entscheidende Meisterschaftsphase steht erst noch bevor (siehe Box).

Mehr Konditionstraining

Was braucht es also, damit die derzeitigen Kräfteverhältnisse nicht nur eine Momentaufnahme bleiben, sondern bis zum Ende der Meisterschaft Bestand haben? «Wir müssen vor dem Tor noch etwas effizienter werden und weiterhin konsequent unsere Stärken ausspielen.