Zum Saisonabschluss standen für die Swim Regio Solothurn das Portugal Open in Lissabon und die Schweizer Nachwuchs-Meisterschaften in Tenero auf dem Programm. An der SM im Tessin schauten für die Solothurner mehrere Finalteilnahmen heraus. Für den Höhepunkt sorgte Louis Flury, der sich den Titel über 200 m Freistil bei den 16-Jährigen sicherte. Er holte zudem Bronze über 100 m Freistil.

Ebenfalls mit einer Medaille die Saison abschliessen konnten Julja Bader (Silber über 200 m Brust), Basil Scheuermeyer (Bronze über 200 m Rücken) sowie die Staffeln der Männer mit Silber über 4× 100 m Freistil und Bronze über 4× 200 m Freistil (Louis Flury, Leander Flury, Alexandre Broglie und Pascal Zollinger).

Bei ihrer ersten Teilnahme an einer SM erreichte Bianca Jost den Final über 100 m Delphin, wo sie ihre im Vorlauf aufgestellte Bestzeit erneut unterbot und auf den 4. Rang schwamm. Weiter für einen Finallauf qualifizieren und damit ein Diplom mit nach Hause nehmen konnten: Alexandre Broglie (6. Platz 100 m Freistil), Louis Flury (6. Platz 1500 m Freistil), Cedric Lehman (4. Platz 100 m Brust, 6. Platz 200 m Brust), Basil Scheuermeyer (6. Platz 100 m Rücken), Robert Voicu (7. Platz 200 m Delphin), Pascal Zollinger (8. Platz 1500 m Freistil), Julja Bader (6. Platz 100 m Brust), Laura Pierantozzi (5. Platz 200 m Brust, 8. Platz 100 m Brust), Nuria Sacchetti (8. Platz 200 m Rücken).

Am Portugal Open schafften es Carla Stampfli und Sarah Zurflüh ebenfalls gleich mehrfach in die Finals. Für das ganz grosse Ausrufezeichen sorgte die 19-jährige Zurflüh mit ihrem Triumph über 50 Meter Rücken. (MGT)