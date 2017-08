Auf der Ey steigt am Sonntag um 14 Uhr bereits das erste Derby der neuen Saison. Der FC Olten gastiert beim FC Dulliken. Die beiden lieferten sich schon in den letzten drei Saisons heisse Duelle. Interessant: Alle drei Trainer sind bemüht, die Rivalitäten herunterzuspielen.

Die Derbys seien für die Zuschauer sicher attraktiv und für die Spieler speziell, weil sie sich kennen. Am Ende gäbe es für einen Sieg im Derby aber auch nur drei Punkte, dies der allgemeine Tenor unter den Trainern. Gut möglich aber , dass der Ton je nach Verlauf der Saison noch angriffiger wird. Immerhin geht es doch um die Vormachtstellung in der Region.

Lieber mit Biel in der Gruppe

Und dann wäre da noch Biberist: Der Aufsteiger komplettiert zwar das Solothurner Quartett in der 2. Liga inter, ist aber doch eher das fünfte Rad am Wagen. Nicht weil die Wasserämter nichts zu suchen hätten in der 2. Liga inter, sondern aus geografischer Sicht.

So wähnt sich denn auch Trainer Vincenzo Salerno etwas in der falschen Gruppe: «Für uns wäre die Gruppe mit Biel interessant gewesen. Nur schon wegen den Spielen in der Tissot Arena.» Spiele gegen Wangen, Olten und Dulliken hätten für Biberist überhaupt keinen Derby-Charakter. «Subingen und Iliria, die letztes Jahr oben waren, schon eher.»