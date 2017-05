«Yverdon ist eine sehr routinierte Mannschaft, kann auf Super League erfahrene Spieler setzen und hat vor allem in der Offensive spielerisch hervorragende Qualitäten», schwärmt «Bidu» Zaugg über den Gegner, um sich jedoch sogleich kämpferisch zu geben: «Wir müssen realistisch bleiben: Yverdon ist der Aufstiegs-Topfavorit, wir werden es schwer haben. Aber diese Aussenseiterrolle passt zu uns, die nehmen wir gerne an.»

Zauggs Rezept: Nicht nur defensiv reagieren, sondern mutig mitspielen. Viele Mannschaften seien gegen Yverdon jeweils mit übermässigem Respekt ins Spiel gestartet, das soll dem FCS nicht auch passieren. «Wir müssen an uns glauben. Ich bin überzeugt: Gelangt jeder Spieler an seine Leistungsgrenze, dann können wir Grosses erreichen», so Zaugg.

Der erfahrene Fussballlehrer glaubt, dass das Duell mit Yverdon trotz klarem Kräfteverhältnis noch nicht heute Abend im Hinspiel in Solothurn, sondern viel eher am Samstag in Yverdon endgültig entschieden wird. «Könnten wir mit einem Heimsieg nach Yverdon fahren, wäre erst recht alles möglich. Zumal wir auswärts fast noch besser spielen. Wir hoffen auf ein tatkräftig unterstützendes Heimpublikum», so Zaugg schmunzelnd.

Mit Skrzypczak in die neue Saison

Bei einem Sieg würde man in der Finalrunde auf den Sieger der Begegnung zwischen Münsingen und Gossau treffen. Doch was, wenn der FC Solothurn tatsächlich aufsteigen sollte? Wäre der Verein gerüstet für die 1. Liga Promotion?

Viel ändern müsste man nicht, meint Zaugg. Das Erreichen der Aufstiegsspiele sei der gerechte Lohn für die äusserst seriöse Arbeit im gesamten Verein. «Es wird bereits jetzt auf und neben dem Platz sehr hart und sehr professionell gearbeitet – mehr Aufwand mit einem Amateurteam geht nicht», sagt Zaugg.

Auch im Team würde man weiterhin auf Kontinuität bauen und allmählich junge Spieler einbauen. Das Gerüst des Kaders bleibt auch bei einem Aufstieg bestehen. «Wir würden auch bei einem Aufstieg einen vernünftigen Weg einschlagen und uns bestimmt nicht auf finanzielle Abenteuer einlassen.»

Aufstieg hin oder her: Zumindest an Fachwissen soll es auch zukünftig nicht mangeln. Mit dem ehemaligen FCA-Spieler Dariusz Skrzypczak konnte der FC Solothurn am Montag seinen Wunschkandidaten als neuen Cheftrainer vorstellen. Skrzypczak war zuerst als Trainer bei Emmenbrücke und Entfelden tätig, bevor er 2012 den FC Wohlen in der Challenge League übernahm.