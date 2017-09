Über das ganze Spiel gesehen muss man festhalten: Derendingen hat «zwei Punkte verloren» und Schlieren einen Punkt gewonnen.

Mit viel Schwung haben die Derendingerinnen das Spiel an sich gerissen. Mit Tempo über die Seiten erarbeiteten sie sich immer wieder gute Chancen. Bereits in der 6. Minute konnte ein Angriff erfolgreich zum 1:0 durch Carla Hager abgeschlossen werden.

Die erste Halbzeit wurde dann kontrolliert und aus einer guten Defensive heraus erfolgreich gestaltet. Ein Ausrutscher der Torfrau von Derendingen führte dann kurz vor der Pause zum eher schmeichelhaften 1:1 Ausgleich für den FC Schlieren.

In der zweiten Halbzeit kamen die Frauen des FC Schlieren mit mehr Engagement aus der Kabine. Die Derendingerinnen waren zu Beginn doch überrascht. Dennoch konnten Sie einen gut vorgetragenen Konter über die rechte Seite fast erfolgreich abschliessen.

Ein Foul durch die Torfrau des FC Schlieren auf der Grundlinie führte dann zum 2:1 für den SC D. Der fällige Penalty verwandelte Seline Wegmüller souverän. Der FC Schlieren machte viel Druck durch die Mitte und kam immer wieder zu guten Chancen.

Ausrutscher in der Verteidigung führte dann zum 2:2 Ausgleich

Erst ein Ausrutscher in der Verteidigung führte dann zum 2:2 Ausgleich in der 76’. Die Reaktion liess nicht lange auf sich warten und nur einige Zeigerumdrehungen später erzielte die eben eingewechselte Laura Derungs mit einem satten Weitschuss die erneute Führung für das Heimteam.

Es schien, trotz einer erneuten Druckphase des FC Schlieren, dass sich die Derendingerinnen den ersten Heimsieg seit langem gutschreiben lassen können. In den letzten Sekunden gelang den Gästen ein Überraschungsschuss aus 18m und der Ball fand den Weg in die untere Torecke. Das 3:3 in der praktisch letzten Spielminute kostete die Derendingerinnen den verdienten Lohn von drei Punkten.

Fazit des Spiels

Fazit des Spiels von Trainer Urs Bühler: Schade! Wir haben zwei Punkte «verloren». Auf der anderen Seite dürfen unsere Frauen auf dieses spielerisch starke Spiel wirklich stolz sein! Dieser erste Punktgewinn in der NLB für unser junges Team ist ein guter Erfolg gegen das erfahrene Frauenteam des FC Schlieren.