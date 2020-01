Erste Niederlage des Jahres und Siegesserie gerissen: Der EHC Olten unterliegt dem HC Thurgau 1:3

Irgendwann reisst jede Erfolgsserie. Doch diese erste Niederlage des Jahres nach zuletzt sieben Siegen in Folge hätte der EHC Olten mit etwas mehr Ernsthaftigkeit und Cleverness durchaus verhindern können. Doch am Ende sehen sich die Powermäuse gegen einen ungemütlich aufsässigen HC Thurgau mit einer 1:3-Niederlage konfrontiert.

Ärgerlich ist dieser Nuller, weil der EHC Olten eigentlich überzeugend in die Partie startete und über die ersten rund acht Minuten den Ton angab, das Spielgeschehen im Griff hatte. Doch mehr und mehr lief die Scheibe nicht mehr für den EHC Olten, Fehler um Fehler schlichen sich ein. So spielten etwa die Verteidiger Eigenmann und Rouiller in ihrer Angriffsauslösung zwei haarsträubende Pässe, die vom Gegner unterbunden wurden, aber letztlich noch unbestraft blieben. Doch nur wenig später vergisst in der Vorwärtsbewegung Verteidiger Simon Lüthi im Rücken seinen Gegenspieler, Thurgau-Stürmer Michael Loosli, der nach einem Turnaround prompt angespielt wurde und einnetzte.

Der EHC Olten erholte sich davon nur schleppend und wurde dann sogar durch Patrick Spannrings Tor für einen simplen Stellungsfehler wiederum hart bestraft. Die Thurgauer, die mit Andri Spiller und Michael Loosli auf zwei National-League-Spieler zählen durften, nutzten ihre Chancen äusserst effizient aus.

Auch der dritte Gegentreffer basierte auf einem individuellen Fehler: Philipp Rytz, nach einem halben Dutzend Spielen wieder zurück im Kader, glitt im dümmsten Moment mit der Scheibe am Stock aus, liess sich den Puck abluchsen, worauf im Konter Torhüter Silas Matthys mit der Fanghand daneben griff und den Abpraller passieren liess.

Und zu guter letzt hatte auch der Oltner Topsturm kein Rezept gefunden, hatte für einmal nicht den Zugriff auf das Spiel, den man sich vom anführenden Sturmtrio sonst gewohnt ist. Kurzum: Es war für den EHC Olten ein Abend zu Vergessen.

Bis zur letzten Minute im Spiel

Dass aber die Oltner dennoch bis zur letzten Minute im Spiel blieben, spricht für die Powermäuse. Mit Garry Nunns 1:3-Powerplay-Treffer aus seiner gewohnten Abschlussposition keimte Hoffnung auf. Und weil sich die Thurgauer nur noch mit Strafen zu wehren wussten, hätte der EHC Olten mit etwas Effizienz aus sechs Minuten Überzahl zurück ins Spiel finden können. Doch dazu kam es nicht, weshalb selbst ein Söderström-Timeout und ein sechster Feldspieler nicht mehr zur Wende verhalfen.

Mit der 1:3-Niederlage dürfte der EHC Olten vor dem grossen Knüllerspiel vom kommenden Mittwoch gegen Kloten (Kleinholz, 19.45) den bislang unangetasteten Leader wieder auf fünf Punkte davonziehen lassen.

Und aus dem Angriff auf Platz eins wird für die Oltner plötzlich auch ein Verteidigen um Platz zwei. Denn Ajoie rückt dank einem 9:1-Sieg bei Winterthur um zwei Punkte auf den EHC Olten auf. Verliert der EHCO das kapitale Spitzenspiel zuhause gegen Kloten, droht plötzlich Platz drei.