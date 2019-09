Am Ende des Spiels wissen auch die zahlreich mitgereisten Kloten-Fans, bei wem sie sich zu bedanken haben. So skandieren sie den Namen ihres Torhüters Dominic Nyffeler, der sich in seiner ehemaligen Heimstätte noch so gerne feiern lässt.

30:18-Schüsse zugunsten des EHC Olten umschreibt das Spielgeschehen bestens, widerspiegelt sich aber überhaupt nicht auf dem Anzeigewürfel. 0:2 nach 60 Minuten ist darauf abzulesen. Klotens Stürmer Füglister erwischte nach Spielhälfte fast aus dem Nichts EHCO-Torhüter Simon Rytz zwischen den Beinschonern, nachdem zuvor beim EHCO in der neutralen Zone eine Aneinanderreihung von Fehlern erfolgt war. Und in der Schlussphase stocherten drei Klotener Spieler so lange im Slot nach, bis der Puck hinter der Linie lag. Das Tor wurde schliesslich dem sonst konterstarken Schweden Figren zugeschrieben.

Und der EHC Olten? Dieser bekundete Mühe in der Offensive. Die Truppe von Fredrik Söderström tat sich nicht einmal schwer, Chancen zu kreieren, denn diese erspielten sich die Powermäuse im Minutentakt. Doch der EHCO verzweifelte im Abschluss.

So müsste der EHCO bereits nach dem torlosen Startdrittel längst in Führung sein. Auf Truttmanns Pfostenschuss (10.) scheiterten auch Schwarzenbach, Haas oder Knelsen aus besten Abschlusspositionen. Und Schirjajew schaffte gar das Kunststück, aus einer Distanz von rund einem Meter auf einen Zuckerpass von Haas die Scheibe übers Tor abzulenken (19.).

Auch in der Folge spielte der EHCO überaus attraktiv, vor allem defensiv zeigten die Powermäuse ihr bislang bestes Saisonspiel, wollten ihre überzeugende Systemtreue aber einfach nicht in Tore ummünzen. Demgegenüber zeigte der EHC Kloten, wie man auf fremdem Eis seine Chancen eiskalt ausnutzt. Die vierte Überzahlsituation nutzten die Klotener schliesslich resolut aus zum 0:2-Genickbruch.

Auch da war der entscheidende Unterschied der beiden Mannschaften auszumachen. Der EHC Olten nutzte einmal mehr keine seiner vier Powerplaychancen aus. Und so mussten die Oltner als Verlierer vom Eis. Trainer Fredrik Söderström ärgerte sich: „Das ist die erste Niederlage der Saison, die so richtig schmerzt“, sagte er und blickte auf den Videowürfel.

Und dennoch schöpft der Schwede Hoffnung. Weil er eine deutliche Steigerung sah. Weil er ein Team sah, das die richtige Einstellung zeigte. Und weil die Spieler sich an seine Vorgaben hielten. „Wir haben eigentlich alles richtig gemacht, haben uns an das System gehalten, in den ersten zwei Dritteln nur acht Schüsse aufs Tor zugelassen. Aber wir haben etwas zu wenig Selbstvertrauen in der Offensive und suchen noch unsere Abschlussstärke. Das muss sich verbessern. Wir lernen ein weiteres Mal daraus.“

Auf die Frage, was sich verbessern müsse, hatte im Stadioninterview schliesslich Torhüter Simon Rytz einen nicht ganz falschen Ratschlag: „Wir müssen ein Tor mehr schiessen als der Gegner.“