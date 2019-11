Erst in der Meisterschaft, dann mit Cup-Klassiker: Wiler-Ersigen vor Doppelspiel

Für Meister Wiler-Ersigen stehen zwei Heimauftritte in der Grossmatt in Kirchberg an. Am Samstag das Meisterschaftsduell mit Waldkirch St. Gallen (16.30 Uhr), tags darauf wartet im Cupviertelfinal an gleicher Stätte Alligator Malans (So. 17.30 Uhr).