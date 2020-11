Er trägt Gerlafingen auf dem Rücken

2018/19 war er schon Torschützenkönig der 3. Liga. In der Vorrunde der laufenden Saison hat er nun wieder am meisten Tore geschossen in der zweithöchsten Regionalliga. In der vorletzten Saison waren es 23 Tore in 21 Spielen. Diese Saison sind es bereits deren 19 in elf Spielen. Drei Hattricks feierte er in der ersten Saisonhälfte. «Ich hoffe, dass ich die 23 überbiete. Vor der Saison setze ich mir aber kein Ziel, was die Tore angeht», sagt er.

Philipp Breu stieg schon mit vier Jahren beim FC Gerlafingen ein. Mit Neun wechselte er zum FC Solothurn und blieb bis zur U16. «Ich war damals körperlich noch nicht so weit wie die anderen. Das Bauchgefühl sagte mir, dass ich zu Gerlafingen zurückkehren sollte», blickt er zurück.

Manchmal überlege er sich, wie sein Weg verlaufen wäre, wenn er beim FC Solothurn geblieben wäre. «Bei Gerlafingen konnte ich dafür viel lernen von den älteren Spielern. Wirklich bereut habe ich den Entscheid nicht.»

In seiner zweiten Saison bei den Aktiven wird er zum Stammspieler. Doch Gerlafingen muss 2014 runter in die 3. Liga. In der Saison darauf schafft er es in die Aufstiegsspiele, bleibt dort aber chancenlos. So nahe kam der Klub der höchsten Regionalliga nie mehr. Stattdessen stürzten die Gerlafinger zwischenzeitlich sogar in die 4. Liga ab. Dies allerdings ohne Philipp Breu.

Ein halbjähriger Abstecher, den er heute kritisch sieht

Weil er «mit dem Trainer Probleme hatte», wechselte er nach der Vorrunde 2015/16 zum FC Zuchwil. Dort hiess der Trainer Adis Kesedzic, der jetzt beim FC Gerlafingen ist. Dessen Sohn ist Breus bester Kollege. «Deshalb bin ich zu Zuchwil. Dass Gerlafingen absteigt, hätte ich nicht erwartet. Wir lagen zur Halbzeit im Mittelfeld.» Beim Direktduell am drittletzten Spieltag habe er sich unwohl gefühlt, weil er wusste, dass sein Stammverein Punkte brauchte. «Es ging immer weiter nach unten mit ihnen. Wir aber wollten mit Zuchwil unbedingt rauf.»

Breu und Zuchwil gewannen mit 3:0. Für den FC Gerlafingen gab es keine Rettung mehr. Der FC Zuchwil zog in die Aufstiegsspiele ein. Und es war Breu, der mit seinem Ausgleich in der 85. Minute im dritten Spiel gegen den FC Niederbipp für den Aufstieg sorgte. Doch der fade Beigeschmack blieb bei ihm. «Es war scheisse von mir. Vor allem, dass ich im Winter wegging. So lässt man die Leute im Stich», sagt der 24-Jährige im Nachhinein selbstkritisch. «Klar hätte ich gerne in der 2. Liga gespielt, aber ich wollte das wieder gutmachen», erklärt er seine zweite Rückkehr zu Gerlafingen.

Mit 60 Toren schoss er den Klub zurück in die 3. Liga

Wie schafft man es am schnellsten, dass Spieler und Fans einem verzeihen? Mit vielen Toren. Mehr als 100 hat er in den drei ganzen und zwei halben Saisons seit seiner Rückkehr im Sommer 2016 geschossen. Genau 60 waren es alleine beim Wiederaufstieg in die 3. Liga im ersten Anlauf. 11, 23 und wieder 11 Tore kamen es in den vergangenen drei Jahren dazu. Doch mitreden konnten Philipp Breu und der FC Gerlafingen in der 3. Liga bis jetzt noch nicht wirklich – mehr als ein 5., ein 7. und ein 8. Platz lag nicht drin.

In dieser Saison ist man nun vorne mit dabei. Zur Halbzeit ist Gerlafingen auf Platz drei klassiert, punktgleich mit dem Leader Riedholz und Italgrenchen auf Platz zwei. «Die zwei Spiele gegen Biberist und Selzach, die wir verloren haben, waren zum Vergessen. Ansonsten können wir aber zufrieden sein», lautet Breus Fazit zur Vorrunde. «Ich denke nicht, dass es in der Rückrunde beim Dreikampf bleibt. Rüttenen oder Zuchwil könnten ebenfalls noch ein Wort mitreden um den Aufstieg.»

Der gelernte Automechaniker will mit dem FC Gerlafingen unbedingt in die 2. Liga aufsteigen. «Das ganze Team will rauf, aber vom Verein aus haben wir keinen Druck. Wenn es passiert, dann passiert es. Ob wir diese Saison schon so weit sind, wird sich zeigen.» Denn das Team sei noch sehr jung. «Wir sind nirgendwo überragend, aber unser Gesamtpaket stimmt», sagt er. «Unter Adis Kesedzic haben wir uns zuletzt vor allem im Läuferischen gesteigert. Deshalb sehe ich gute Chancen für uns, die Aufstiegsspiele zu erreichen.»

Philipp Breu ist nicht nur der Goalgetter des FC Gerlafingen, sondern mittlerweile auch der Captain des Teams. Auffällig ist seine Rückennummer: die 63. «Es handelt sich dabei nicht um geschossene Tore oder so, wie viele meinen, sondern um die Postleitzahl von Gerlafingen», klärt er auf.

Bleibt die Frage, ob er den Klub noch einmal verlassen wird. «Ich bin 24 und habe sicher das Ziel, noch weiter oben zu spielen als in der 3. Liga», wägt er ab. «Wenn ein gutes Angebot kommt, müsste ich es mir überlegen. Aber ich wechsle definitiv nicht mehr zu einem Klub in der näheren Region.»