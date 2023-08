Eishockey Positive Signale für die Zukunft der Swiss League: Das Schweizer Eishockey stärkt der zweithöchsten Liga den Rücken An der Ligaversammlung vom Mittwoch wird bekannt: Die National League und der Verband sichern der Swiss League finanzielle Unterstützung zu. Wie entscheiden sich die fünf Klubs Winterthur, Ticino Rockets, Arosa, Chur und Martigny?

Steigt der Traditionsklub EHC Arosa in die Swiss League auf? Urs Flueeler / Keystone

Spielen in der nächsten Saison sieben, acht, zehn oder gar zwölf Teams in der zweithöchsten Eishockeyliga? In diesen Tagen soll es dazu Antworten geben. Um die Rahmenbedingungen weiterentwickeln zu können, trafen sich die Klubverantwortlichen am Mittwoch zu einer Ligaversammlung. Massgebliche Beschlüsse wurden dabei nicht gefasst, doch die Signale für eine funktionierende zweite Profihockeyliga in der Schweiz sind äusserst positiv und vielversprechend.

So sicherte die National League zwei Mal 500’000 Franken Unterstützung zu, für welche eine schriftliche Vertragsunterzeichnung nur noch Formsache sein soll. In diesem Zusammenhang sicherte der Verband einen zusätzlichen Unterstützungsbeitrag von 500’000 Franken zu.

Diese Summe von insgesamt 1,5 Millionen Franken fliesst in die zentrale Vermarktung, womit die Swiss-League-Klubs in der kommenden Saison von einem zurückhaltend geschätzten Mindestbeitrag von rund 150’000 Franken pro Team ausgehen können. Das sind noch längst nicht die rund 400’000 Franken, auf welche die Swiss-League-Klubs vor der Loslösung durch die National League aus der Zentralvermarktung und Rechte zählen durften. Aber immerhin ist es ein Zustand, mit welchem die Swiss League deutlich besser dasteht als in der laufenden Saison und worauf die Liga wirtschaftlich aufbauen kann. Das Ziel, in der Zentralvermarktung mittelfristig wieder auf die rund 400’000 Franken pro Klub zu kommen, scheint für die Klubs nicht mehr utopisch zu sein.

Man scheint also auch in der höchsten Schweizer Liga der Ernst der Lage der zweithöchsten Liga erkannt zu haben. Und vor allem sind die Zahlen aus dem Ligasponsoring insbesondere für die fünf Klubs Winterthur, Ticino Rockets sowie Arosa, Chur und Martigny von grosser Bedeutung. Sie wollen mit ihrem Entscheid, in welcher Liga sie zukünftig spielen sollen, abwarten und die Frist weitestgehend ausreizen.

Bis am 10. Februar können die drei Klubs aus der MyHockey League ihr mittlerweile genehmigtes Aufstiegsgesuch noch kommentarlos zurückziehen. Und bis am 15. Februar dürften die beiden Swiss-League-Klubs Winterthur und Ticino Rockets noch ihren Rückzug aus dem Profieishockey mit einem Abstieg eine Liga tiefer bekannt geben. Erst dann wird sich das Bild zur zukünftigen Swiss League lichten. Doch die Vorzeichen, dass die zweithöchste Liga auch in der nächsten Saison zehn Teams zählt, stehen gut.