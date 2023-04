Eishockey Das grosse Interview: Marc Thommen, droht dem EHC Olten dasselbe Schicksal wie dem SC Langenthal? Etwas mehr als eine Woche nach der entscheidenden Finalniederlage gegen La Chaux-de-Fonds nimmt EHCO-VR-Präsident Marc Thommen Stellung zu den wichtigsten Fragen: Er verrät, ob man nun sparen oder weiter investieren wird - mit Blick Richtung National League. Wie man neue Geldquellen anzapfen will. Weshalb es ein Fehler war, nicht einen vierten Ausländer geholt zu haben. Und erklärt, weshalb man im Kleinholz gerne selber die Dinge in die Hand nehmen würde.

Hat trotz der bitteren Finalniederlage seine gute Laune nicht verloren: EHCO-VR-Präsident Marc Thommen. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Marc Thommen, wir sind etwas verwirrt.

Weshalb?

Im Saisonbilanz-Interview mit uns sagte Sportchef Marc Grieder, er müsse bei der Lohnsumme der zukünftigen Mannschaft sparen. Fast gleichzeitig konnte man im Blick eine Aussage von Ihnen als VR-Präsident lesen, dass man immer noch gerne aufsteigen würde. Diese Rechnung geht irgendwie nicht auf.

Es ist so: Wir haben im Verwaltungsrat eine Strategie verabschiedet, die auch die nächste Saison beinhaltet. Diese Strategie werfen wir nicht einfach so über den Haufen. Natürlich hätten wir auch gerne den Final gewonnen. Aber wir müssen auch anerkennen, dass wohl nicht alles falsch gewesen ist, was wir gemacht haben – auch wenn man die Gesamtbilanz der letzten Jahre anschaut. Diese Konstanz, stets vorne mitzuspielen, muss man erst mal erreichen.

Trotzdem: Sparen und gleichzeitig angreifen wollen, geht nicht…

Wir haben ein Lohnbudget für nächste Saison gesprochen, das genau gleich aussieht wie in der zu Ende gehenden. Wir haben aber während der letzten Saison zusätzliche Gelder gesprochen. Diese zusätzlichen Mittel wollen wir jetzt, vor der nächsten Meisterschaft, noch nicht einschiessen. Auch wenn uns bewusst ist und wir realistisch sind, dass diese während der Saison wieder gebraucht werden. Aber wenn wir diese Gelder schon jetzt freigeben, wird man immer mehr einschiessen müssen. Schlussendlich werden wir, plus minus, wieder auf dem gleichen Level agieren können wie in der vergangenen Saison. Auch wenn wir die Devise verfolgen, nur das Geld wirklich zu brauchen, was nötig ist.

Aber eben: Wenn man aufsteigen will, muss man investieren.

Geld alleine kann nicht die Lösung sein. Wenn es nur darum gehen würde, dann hätte der EHC Visp in den letzten drei Jahren an vorderster Front um den Aufstieg gespielt. Ich denke La Chaux-de-Fonds lässt sich gut mit dem EHC Olten vergleichen. Dort operiert man wohl etwa auf demselben Level wie wir. Sie haben den Job besser gemacht, konnten sich aber auch auf eine gesunde Mannschaft verlassen. Entscheidend ist nicht, dass man mehr Geld hat als die Konkurrenz, sondern wie man seine Schrauben justiert.

«Geld alleine kann nicht die Lösung sein» Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Dann ist das dem EHCO nicht optimal gelungen?

La Chaux-de-Fonds hat sicher die eine oder andere Schraube besser angezogen.

Wo?

Die Ausländer sind in der Swiss League noch wichtiger als etwa in der National League, wo die Verantwortung auf mehreren Schultern verteilt ist. Ich denke, dort müssen wir den nächsten Schritt machen, obwohl ich denke, dass wir ein sehr kompetitives Team hatten. Wir stecken mitten in der Analyse, warum es nicht geklappt hat.

Haben Sie schon eine persönliche Einschätzung?

Wir drehen jeden Stein um. Angefangen bei mir selbst. Ich hinterfrage mich auch: Ist die Zeit nach sechs Jahren gekommen, aufzuhören? Braucht es frischen Wind? Oder soll ich weitermachen? Es gibt aber auch andere Puzzleteile - vom Präsidenten bis zum Materialwart.

Hand aufs Herz: Kokettieren Sie auch ein wenig mit dem Aufstieg, um die Fans und die Sponsoren bei Laune zu halten?

Nein, sonst müssten wir die ganze Übung nicht machen. Man muss sich einfach bewusst sein, dass das Ganze, was wir hier tun, auch ein Projekt für die gesamte Region ist. Und es kostet auch eine Stange Geld. Wenn wir das nicht tun wollten, dann müssten wir es auch nicht. Das Ziel nach zwei Mal Halbfinal und zwei Mal Final musste in dieser Saison der Meistertitel sein, sonst hätten wir aufhören müssen. Für mich war das ein logisches Ziel und ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir es mit dieser Mannschaft hätten erreichen können - mit den nötigen Parametern. Aber es sollte nicht sein.

Exemplarisch war der Verzicht auf einen vierten Ausländer. Man fragte sich: Wo ist da die Vorwärtsstrategie?

Rückblickend war es sicher ein Fehler, keinen vierten Ausländer zu holen. Wir haben uns klar gesagt, dass wir keinen Ausländer aus der Swiss League holen wollen. Denn so einer bringt uns auch nicht weiter. Wenn schon, muss es etwas anderes sein. Wir hatten auch zwei, drei Offerten auf dem Tisch. Aber diese Spieler gingen lieber in die National League. Die Ausgangslage war auch schwierig. Man hat zwei oder drei Tage Zeit, für die Ligaqualifikation zwei weitere Spieler in eine Mannschaft zu integrieren, die ja grundsätzlich funktioniert. Macht das Sinn?

Auch die Kosten müssen Sinn machen…

Wenn man Mitte Februar einen Ausländer verpflichten muss, dann kostet den Klub dies pro Monat inklusive aller Nebenkosten gegen 20000 Franken. Und wenn man das investieren muss in einen Spieler, der nur auf der Tribüne sitzt, dann muss man sich Überlegungen machen.

«Wir haben die AG saniert und sind auch bereit dazu, wenn man etwas finanziell lösen muss. Aber irgendwo hat es Limiten.» Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Dennoch muss man sich bewusst sein, dass gute Spieler wie etwa Andri Spiller ihren Preis haben.

Das ist so. Man muss sehen: Bei Spiller konnten wir eine Lösung für die abgeschlossene Saison finden. Er hat in Kloten einen weiterlaufenden Vertrag. Sie haben einen neuen Trainer verpflichtet. Spiller will nun natürlich seine Chance packen. Und er hat einen National-League-Vertrag. Da gibt es wesentliche Lohndifferenzen zur Swiss League, keine Diskussionen – und das soll auch so sein. Wir sind nicht in der Lage, National-League-Löhne zu bezahlen. Spiller gefiel es in Olten und wir würden ihn sicher gerne nehmen. Wir werden sehen, wie die Geschichte weitergeht.

Wie realistisch ist es denn, neue Geldquellen zu erschliessen?

Wir sind zuversichtlich, dass wir mit der vorhandenen Idee Leute gewinnen können, die sich für zwei oder drei Jahre verpflichten. Das muss nicht ein sehr hoher Betrag sein, aber in der Summe erhoffen wir uns, dadurch vielleicht eine halbe Million zusätzlich generieren zu können. Das wäre enorm viel Geld, das wir wieder einsetzen können. Wir haben die AG saniert und sind auch bereit dazu, wenn man etwas finanziell lösen muss. Aber irgendwo hat es Limiten.

Sie sagen immer: Wenn man in die National League aufsteigen würde, hätte man andere finanzielle Bedingungen. Aber es wäre doch wünschenswert, wenn man schon jetzt auf Stufe Swiss League eine Lösung findet, damit man den Schritt Richtung Aufstieg machen könnte. Ist das realistisch oder braucht es letztlich einen Mäzen?

Für mich ist es momentan nicht eine Frage des Kapitals. Mit dem Budget, das wir derzeit zur Verfügung haben, muss ein Aufstieg möglich sein. Wir haben derzeit mehrere Unternehmungen, die immer gesagt haben, dass sie in der National League dabei sind, aber ein Sponsoring in der Swiss League zu unattraktiv sei. Da sind wir nun daran, eine Zusicherung, ein Versprechen zu erhalten, damit wir den nächsten Schritt machen können.

Wollen Sie mal beziffern, was der Verwaltungsrat an Eigenmitteln einwirft und welche Löcher gestopft werden? Früher gab es die Mär, Sie würden ja an dem Amt sogar noch verdienen.

Das ist ganz sicher eine siebenstellige Summe, die wir in den letzten Jahren in den Klub investiert haben. Das ist sehr viel Geld, aber wir tun es, weil wir sehr viele Emotionen, Leidenschaft und Herz in uns tragen für den Klub und nicht zuletzt den Meisterpokal nach Olten holen wollen. In der abgeschlossenen Saison gab es wieder das eine oder andere finanzielle Thema, das uns wehgetan hat. Wir werden aber auch dafür wieder hinstehen.

Es ist budgetmässig also stets ein Balanceakt?

Das Problem im Sportmanagement ist ja, dass man die Ausgaben hat, bevor man weiss, wie viel Einnahmen man generiert. Das gibt es sonst nirgendwo. Sportchef Marc Grieder ist längst dran an der Zusammenstellung der neuen Mannschaft. Das Budget dafür müssen wir im Oktober sprechen. Das ist in der Tat ein Balanceakt. Und die Kontinuität und die Ruhe, die wir in der Organisation derzeit haben, das ist auch eine grosse Qualität. Das gibt uns wiederum die Signale, dass der EHC Olten heute auch in der National League geschätzt und im Schweizer Eishockey als stabiler, verlässlicher Partner wahrgenommen wird.

«Das Ziel muss doch sein, dass man ins Stadion geht, um die eigene Mannschaft anzufeuern und nicht draussen bleibt, weil ein vermeintlich unattraktiver Gegner wartet.» Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Aber wie lange hält man diesen Balanceakt aus mit Defizitausgleich?

Wenn ich zurückblicke auf diese Saison, habe ich mir diese Frage tatsächlich ein paar Mal gestellt.

Wenn wir es in Olten nicht mehr hinkriegen, in einem Playoff-Halbfinal oder -Final das Stadion zu füllen, dann ist das höchst bedauerlich.

Verdient man es überhaupt, in Olten von der National League zu träumen?

Es ist ja nicht so, dass nur wir von dieser National League reden, auch in Fankreisen ist das ein grosses Thema. Dafür muss man aber auch als Umfeld etwas tun. Ich frage mich: Will man dieses Ziel wirklich erreichen, wenn ich sehe, dass wir in einem Playoff-Halbfinal eine knappe schwarze Null schreiben, weil der Gegner GCK Lions heisst, der sportlich sehr kompetitiv ist, aber halt keine Fanbasis dahinter steht? Die Zuschauerzahlen in dieser Serie waren sehr ernüchternd. Dabei sollte es doch so sein, dass man ins Stadion geht, um die eigene Mannschaft anzufeuern und nicht draussen bleibt, weil ein vermeintlich unattraktiver Gegner wartet.

Woran liegts?

In diesem Jahr ist es uns nicht gelungen, das Feuer rüberzubringen, das wir ein Jahr zuvor gegen Kloten noch hatten. Es liegt an uns, zu prüfen, weshalb das nicht der Fall war, um dann die Hausaufgaben zu erledigen.

Mit Jürg Brupbacher und Yannick Erb treten zwei Verwaltungsräte zurück. Was müssen die Nachfolge-Kandidaten mitbringen? Ein grosses Vermögen, das man verkleinern will?

Nein, nein. Für uns wäre es interessant, wenn man eine Netzwerkerweiterung in den Klub bringt. Wir bewegen uns immer etwa in denselben Kreisen, wir wollen uns breiter abstützen. Von Vorteil wäre sicher auch ein gewisses Know-how im Eishockeysport. Das Ziel ist, dass wir an der nächsten Generalversammlung jemanden zur Wahl vorschlagen können.

Ihr Amtskollege beim FC Aarau, Philipp Bonorand, hat kürzlich den Bettel hingeschmissen - auch wegen der ständigen Kritik, die auf ihn und den Klub einprasselten. Haben Sie persönlich noch Spass an Ihrem Amt?

Nicht jeden Tag gleich viel. Es war mir wichtig, dass ich nach der Saison ein Wochenende für mich und meine Familie hatte, an dem ich mich erholen konnte. Ich bin gesundheitlich angeschlagen. Ich gehe aber davon aus, dass ich die nächste Saison sicher noch im Amt sein werde, sofern mich die Versammlung wiederwählt. Dennoch sage ich sicher nicht, dass ich es noch zehn Jahre machen werde. Das wären falsche Signale. Ich denke, es steht und fällt mit den Rahmenbedingungen, die wir nun angehen müssen. Wenn wir mittelfristig in Olten Profieishockey haben wollen, dann muss das Stadionmanagement über den EHC Olten laufen. Solange das nicht in unseren Händen ist, werden wir mittelfristig keine Zukunft haben.

Was schwebt Ihnen vor?

Der EHC Olten hat in den letzten Jahren rund zwei Millionen Franken in eine Infrastruktur investiert hat, die ihm nicht gehört. Das hat keine Basis und macht überhaupt keinen Sinn. Wir haben in etwas investiert, das am Tag der Fertigstellung in das Eigentum der Sportpark AG übergeht. Als Klub schreibt man die Investition von Anfang an komplett ab. Der EHC Olten hat im Profieishockey nur eine Zukunft, wenn er das Stadionmanagement besitzt.

«Wenn wir mittelfristig in Olten Profieishockey haben wollen, dann muss das Stadionmanagement über den EHC Olten laufen.» Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Was bedeutet das?

Wir müssen den nächsten Ausbauschritt in Angriff nehmen können. Wir haben viel zu wenig Garderoben in der Eishalle. Wir brauchen ein zweites Eisfeld und müssten dafür das Ausseneisfeld verlängern.

Ist das möglich?

Es hat stets geheissen, dass das nicht umsetzbar ist. Wir haben es abgeklärt, es ist möglich. Hinzu kommt, dass die derzeitige Situation mit dem Ausseneisfeld schon nur ökologisch absoluter Humbug ist. Wir müssten mit einer einfachen Konstruktion eine zweite Halle daraus machen. Das hätte zur Folge, dass wir deutlich mehr Eis zur Verfügung hätten. Und die Halle wäre im Sommer auch für andere Anlässe nutzbar. Kommt dazu, dass, wenn man eine Halle aus dem Ausseneisfeld machen könnte, auch etwas gegen den Lärm für die Anwohner gemacht hätte.

Welches sind die Hürden zur Umsetzung?

Mir schwebt eine AG vor mit allen Schlüsselvereinen im Kleinholz, mit welcher man ein Baurecht für die Anlage erhält. Man bekommt auch nur eine Finanzierung, wenn man Grundeigentümer ist. Und als Baurechtsnehmer wäre man das. Damit wäre die Stadt nach wie vor im Lead und bliebe Grundstückeigentümerin, gibt aber das Baurecht ab.

Mit welchen Kosten wäre das verbunden?

Man müsste sicher nicht so viel investieren, wie man es bei einer neuen Anlage machen müsste, da man auf eine bestehende Infrastruktur aufbauen könnte. Wir wissen, dass ein Investment vonseiten der Stadt in den nächsten Jahren ausgeschlossen ist. Das heisst für uns, dass wir diesen Schritt selber machen müssten. Es kommt darauf an, in welchem Umfang man es umsetzen möchte, aber die Grössenordnung wäre zwischen 11 und 18 Millionen Franken. Man muss sich bewusst sein: Es wäre ein grosser Mehrwert für die gesamte Region.

Aber ist dieses Projekt realistisch?

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Es braucht Leute, die Entscheidungen fällen können. Es braucht eine zeitnahe Umsetzung, ansonsten hinterfragt man das Profieishockey in Olten massiv.

Dann droht dem EHC Olten dasselbe Schicksal wie dem SC Langenthal?

Das sagen Sie. Aber es liegt nahe, dass es sonst nicht weitergehen kann, ja.