«Er ist gut vorbereitet, ein ruhiger Typ, der die richtigen Impulse gibt, und hat selbst einen gewissen Ehrgeiz, weil er ein klares Ziel hat», stimmt Präsident Scheidegger in die Lobeshymne um den neuen Trainer ein. Wichtig sei ausserdem, dass «die Verbindung zwischen Sportchef und Trainer gut ist». Das sieht auch Zaugg so. «Es ist ein grosser Vorteil Skrzypczaks, dass er nicht alles besser wissen will, sondern ein Teamplayer ist – so macht die Zusammenarbeit mit ihm richtig Spass.»

Testspiel gegen Kriens

«Dass es so gut laufen wird und wir bisher alle Spiele gewinnen konnten, war nicht zu erwarten», sagt der Sportchef. «Wir müssen realistisch sein, die Bewährungsproben gegen stärkere Teams wie Baden, Delsberg und Luzern II kommen erst jetzt», betont er weiter.

Er bleibt zuversichtlich: «Wir müssen uns nicht verstecken, denn wir sind schwer zu schlagen.» Weitere Garanten für ihn sind das ausgeglichene Kader wie auch der gute Nachwuchs. Zaugg hofft jedoch, dass das doch kleine Kader mit 19 Spielern nicht durch Verletzungen dezimiert wird.

Weil Delsberg am Sonntag gegen Winterthur aus der Challenge League im Sechzehntel-Final des Schweizer Cups engagiert ist, geniessen die Solothurner ein Wochenende ohne Ernstkampf. Am Donnerstag tritt die Skrzypczak-Truppe noch auf Promotion-Leader Kriens, der gegen Luzern im Cup knapp 0:1 ausschied, zu einem Test an. «Nach dieser langen Serie haben die Spieler dann ein paar freie Tage verdient, damit sie mal durchschnaufen können», freut sich Zaugg auf die Fortsetzung am Samstag, 23. September, gegen Baden (17 Uhr).