Am Ende resultierte aus dem Derby im Langenthaler Schoren nur ein mickriges Pünktchen. In einer packenden Verlängerung und einem nervenaufreibenden Penaltyschiessen stand der EHCO nahe am Sieg. Martin Ulmer hatte mit zwei sehenswerten Penaltytreffern in den Torhimmel, gefolgt von einem trockenen Abschluss Eigenmanns, den EHCO in der letzten Entscheidung in Front geschossen. Doch weil auch EHCO-Torhüter Simon Rytz mitunter drei ärgerliche Penaltytore zwischen den Beinen erhielt, ging der SCL dennoch als Sieger hervor.

Was bleibt von diesem Spiel, in welchem eine Reaktion auf die Visp-Niederlage gefragt war? „Wir können mit diesem Punkt gut leben, dürfen aber sicher nicht zufrieden sein. Die Art und Weise, der Einsatz des gesamten Teams, wie wir heute aufgetreten sind, hat gestimmt. Wir wissen, was es braucht, um 60 oder 65 Minuten Eishockey zu spielen. Es gilt das weiter umzusetzen. Am Schluss ist es schade, dass ich den Unterschied nicht ausmachen konnte“, bilanzierte EHCO-Torhüter Simon Rytz, der für seine unzähligen Paraden während der regulären Spielzeit trotzdem zum Oltner Mann des Spiels gewählt wurde.

Lethargischer Start, neue Verletzungen

Man kann nicht behaupten, dass die EHCO-Spieler – keine 24 Stunden nach der blamablen 3:5-Niederlage gegen Visp – das unfassbare 0:5-Schlussdrittel spurlos aus den Köpfen gebracht hätten und Selbstvertrauen ausstrahlten.

Unsicher, lethargisch und mit sichtlich schweren Beinen starteten die Oltner in das Derby. Bis auf zwei Konterchancen aus 2:1-Situationen war der EHCO in den ersten zehn Minuten offensiv inexistent.

Viel sprach vor dem Spiel gewiss nicht für den EHC Olten. Nebst dem mentalen Einschnitt und einer sichtlichen Schockstarre war für den EHCO das Visp-Heimspiel auch personell verheerend. So traten die Oltner in Langenthal mit nominell nur fünf Verteidigern an, wobei der gelernte Stürmer Heughebaert der sechste Defensivspieler bildete.

Nebst Grossniklaus (leichte Symptome einer Gehirnerschütterung) standen auch Lüthi (Unterkörper), Zanatta (langzeitverletzt) sowie Colin Gerber (SCB) nicht zur Verfügung. Und auch offensiv fielen mit Wyss (Rücken) und Truttmann (Oberkörper) zwei neue Leistungsträger aus.

Und so mussten andere Spieler einspringen und Führungsqualitäten beweisen. Beispielsweise Verteidiger Chris Bagnoud, der in der 11. Minute plötzlich als vorderster Mann anzutreffen war und den Abstauber auf einen Schirjajew-Schuss verwertete. Das Tor entgegen des Spielverlaufs weckte bei den Oltnern Gelüste, worauf ein offenes Spiel entstand.

Erst gegen Mitte des Spiels machten sich die Oltner das Leben wieder selber schwer, indem man den Ausgleich auf dem Silbertablett servierte: Torhüter Rytz spielte hinter dem Tor die Scheibe der Bande entlang und setzte damit ungewollt den Langenthaler Christen ein. Mit einer Blitzreaktion auf der Linie konnte er erst seinen Fehler wieder beheben, gegen den Nachschuss von Dal Pian von der blauen Linie, der noch von Tom Gerber abgefälscht wurde, konnte er aber nichts mehr ausrichten.

Am Rückstand nicht zerbrochen

Kurz darauf brachte Oltens Roland Gerber mit einem Check gegen den Kopf von Tschannen, der mit viel Glück lediglich mit einer 2 plus 10 Minuten-Strafe geahndet wurde, sein Team weiter in die Bredouille.

Es war in der Folge Philipp Rytz, der Langenthal nicht nur erstmals in Führung schoss, sondern zugleich für eine Premiere besorgt war: Erstmals gelang ihm in einem offiziellen Meisterschaftsspiel ein Tor gegen seinen Bruder Simon im EHCO-Tor.

Dass der EHC Olten an diesem 1:2-Gegentreffer nicht zerbrach, war der aufsässigen Sturmlinie um Mäder und Huber zu verdanken, die nicht nur für den Gegner unbequem spielte, sondern auch in schier aussichtslosen Situationen an das Puckglück glaubten – und es auch erzwangen: Mäder stocherte im Slot so lange nach, bis die Scheibe hinter der Linie war (33.).

Obwohl sich die beiden Teams im Schlussdrittel vom taktischen Spiel verabschiedeten, die Entscheidung mit gewaltigem Offensivdrang suchten und sich dadurch Chancen hüben wie drüben ergaben, ging das Spiel in die Verlängerung.

In dieser hätte der EHCO mehrmals den zweiten Punkt auf der Schaufel gehabt. Doch irgendwie wäre mehr als ein Punktgewinn in Anbetracht der derzeitigen Situation, in der nach wie vor nicht alles passte und viel Frust mitspielte, denn auch zu viel des Guten gewesen.

Willkommene Pause

„Es ist eine Niederlage, aber wir haben uns gesteigert. Ich denke, wir haben an der Leistung angeknüpft, wo wir am Freitag nach 40 Minuten stehen geblieben sind. Darauf können wir aufbauen“, bilanzierte Stefan Mäder, der genauso wie der Rest des Teams zum Schluss dieser strengen Meisterschaftsphase ganz offensichtlich auf den Felgen lief und die Energiereserven anzapfte.

Es wartet nun eine zehntägige Nationalmannschaftspause auf den EHCO. Eine willkommene Zeit, um nicht nur Blessuren ausheilen zu lassen, sondern auch den Kopf kräftig durchzulüften.