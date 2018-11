Es hätte alles perfekt gepasst. Ein 5:4-Sieg nach Penaltyschiessen im dramatischen Spitzenkampf gegen La Chaux-de-Fonds nach 0:3-Rückstand am Samstag vor über 3000 begeisterten Zuschauern. Und dann am Sonntag mit einem weiteren «Dreier» gegen die EVZ Academy und sechs Siegen in Serie in die neuntägige Pause bis zum nächsten Meisterschaftsspiel gegen den EHC Kloten am 4. Dezember.

Es blieb alles Wunschdenken. Die Mannschaft des EHC Olten versaute sich die schöne Serie und all die positiven Gefühle mit einem ganz schwachen Drittel in Zug. 2:0 führten die Powermäuse nach einer keinesfalls überzeugenden Darbietung nach 40 Minuten in der stimmungsarmen Bossard-Arena. Doch danach stellte das Team einmal mehr auf unverständliche Art und Weise den Betrieb ein. Man liess dem Gegner zu viel Raum, agierte in allen Zonen sorglos und unkonzentriert.

Die logische Quittung dieses Nachlassens waren drei Treffer der Zuger und unter dem Strich eine verdiente Niederlage. So kann und darf ein selbst ernanntes Spitzenteam nicht auftreten. Es ist und bleibt eine Frage des Charakters, wie eine Mannschaft mit einem unbequemen Gegner, wie es die von Trainer Jason O’Leary hervorragend eingestellte EVZ Academy zweifellos einer ist, umgehen kann. Spektakel gegen La Chaux-de-Fonds ist gut und recht. Aber knochenharte Arbeit vor trister Kulisse gehört ebenso dazu.

Kein Wunder jedenfalls, war EHCO-Trainer Chris Bartolone nach der Schlusssirene ausser sich vor Wut. Begleitet von an dieser Stelle nicht druckreifen Flüchen warf er sämtliche Stöcke der Spieler durch den Garderobentrakt. Und, als er seine Schäfchen in der Kabine versammelt hatte, gab es eine verbale Brause, die sich gewaschen hatte, oben drauf. Die Türe blieb so lange zu wie nach der 1:5-Niederlage in Weinfelden vor gut einem Monat. Der US-Amerikaner hatte offensichtlich die Schnauze gehörig voll von seinen Spielern, die sich mit ihrer Nonchalance und ihrem Minimalismus mal wieder selber im Weg standen.