Eine 0:6-Kanterniederlage für die Geschichtsbücher: Der EHC Olten kassiert in Kloten eine Ohrfeige

Null zu sechs! Man glaubte in der leeren Swiss Arena seinen Augen nicht, doch es war Tatsache: Auf dem Videowürfel stand es rot auf schwarz – 0:6! Der EHC Olten geht beim Aufstiegsanwärter Kloten völlig chancenlos unter.

Diese Niederlage geht in dieser Höhe absolut in Ordnung. Sie basiert insbesondere auf einem katastrophalen Mitteldrittel, das den Powermäusen arg zu denken geben muss. Innert drei Minuten und 16 Sekunden erhöht der EHC Kloten vom 1:0 zum 5:0. Drei Minuten, in denen der EHC Olten alles falsch macht, was er falsch machen kann. Drei Minuten und 16 Sekunden, die als Videoausschnitt ungeschnitten jeder Juniorenmannschaft vorgelegt werden könnte, die daraufhin konstatieren müsste: Kollektives Totalversagen. Mal dürfen die Klotener fast schon tänzerisch mit dem Puck an der Schaufel völlig unbedrängt in den Slot stürmen und die Scheibe im Tor unterbringen, mal wird nach einer sehenswerten Klotener Passstaffette den Gegenspieler am längeren Torpfosten vergessen.

Auf das Timeout folgte der nächste Gegentreffer

Nach dem 0:3-Gegentreffer nahm Trainer Fredrik Söderström sein Timeout in Anspruch, wies sein Team auf das Grundsätzliche hin und schraubte an den Linien herum – Othmann wechselte für Weder in den ersten Block.

Doch just nach dieser Denkpause schepperte es erneut. Schliesslich hatte Torhüter Silas Matthys, dem von den fünf Gegentreffern höchstens ein Tor zur Last gelegt werden kann und sein Team lange Zeit im Spiel behielt, nach dem fünften Gegentreffer genug und liess sich durch Simon Rytz ersetzen. An ihm lagen die vielen Gegentreffer keineswegs, hielt er doch sein Team mit grossartigen Paraden lange Zeit im Spiel.

Durch den Torhüterwechsel hatte sich der EHC Olten wieder etwas gefangen, auch wenn Kloten-Topskorer Figren als Schlusspunkt das 6:0 markierte.

Im Schlussdrittel schalteten die Klotener fünf Gänge herunter, agierten clever und liessen die kämpfenden Oltner, die nicht mehr als den einen oder anderen Treffer ans Gehäuse zustande brachten, ergebnislos anrennen.

Der 27. Dezember 2011

Diese Niederlage ist nicht nur eine deftige Ohrfeige, es ist auch eine Klatsche für die Geschichtsbücher. Denn für die letzte Oltner Kanterniederlage mit sechs Toren Unterschied muss man ziemlich weit zurückblättern: Sie datiert vom 27. Dezember 2011. 2:8 verlor der EHCO damals im Derby beim SC Langenthal.

Am kommenden Mittwoch kann der EHC Olten die Kanterniederlage mit einem Sieg beim kriselnden EHC Visp wieder etwas gutmachen. Es wären Punkte, die die Powermäuse dringend und nur zu gut gebrauchen könnten.