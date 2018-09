Es waren knapp 50 Minuten gespielt, als beim EHC Olten plötzlich eine gewisse Erleichterung Einzug hielt. Zumindest rutschten die Powermäuse mit einer 2-Tore-Führung im Rücken in eine gefährliche Passivität.

Und tatsächlich: Nach einer herrlichen Langenthaler Passstaffette über Kelly und Karlsson kommt SCL-Captain Tschannen freistehend zum Abschluss und bringt die Einheimischen zurück ins Spiel (1:2).

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der EHC Olten vor einer enttäuschenden Derbykulisse von lediglich 2782 Zuschauern das Spiel derart bestimmend im Griff, dass selbst auch das erwähnte Langenthaler Sturmtrio über weite Strecken unsichtbar blieb.

Aber vor allem überzeugte der EHC Olten an diesem Samstagabend mit einer bislang ungewohnt starken Defensivleistung: Kaum Scheibenverluste in der eigenen Zone und souveräne erste Pässe trugen zu einem gepflegte Spielaufbau bei. Natürlich machte der SCL dem EHCO das Leben auch einfacher, in dem die Oberaargauer aus unerklärlichen Gründen nicht auf ihr sonst zelebriertes Vorchecking setzten.

EHCO-Trainer Chris Bartolone sagte nach dem Spiel sichtlich zufrieden: „Wir kamen nach dem knappen Cupsieg in dieser Woche endlich zum Arbeiten, haben viele Dinge angesehen, die von der Mannschaft sehr gut umgesetzt wurden. Sie haben die kleinen Details richtig gemacht, weshalb mich dieser Sieg besonders glücklich macht. Auch auf der Bank wurde gut gearbeitet. Alle haben ihre Rollen wahrgenommen.“

Es ist ein Sieg für den Teamgeist. Dieser wurde von Jewgeni Schirjajew, zweifellos der Mann des Spiels, in der 11. Minute in die richtigen Bahnen geleitet – und wie! In Unterzahl spielend befreit Verteidiger Tim Bucher die Scheibe in hohem Bogen, worauf Schirjajew am schnellsten reagiert: Er nimmt den Puck mit der Hand hinunter, setzt sich im Zweikampf gegen Mika Henauer durch und netzt zur Führung ein.

Diese hält lange Zeit an. Dabei hatte der EHCO im Mitteldrittel den Druck nochmals erhöht, doch keinen der 16 Abschlüsse (!) wollte ins Tor. Die Oltner, nahe an der Verzweiflung, mussten dann aber doch noch glücklich sein, durften sie das Mitteldrittel als torlos verbuchen: Zwei Minuten vor Ende des Drittels wurde Ulmer wegen Hakens bestraft. Während die Strafe angezeigt wurde, stellte EHCO-Debütant Colin Gerber Tschannen das Bein. Die Dreitannenstädter bewiesen viel Moral, in dem sie die 5:3-Situation über komplette zwei Minuten schadlos überstanden.

Während die Oltner vor einer Woche eine 5:3-Situation ausliessen, konnten diesmal die Langenthaler die doppelte Überzahl nicht nutzen. Es dürfte die spielentscheidende Phase gewesen sein. „Übersteht man eine solche Phase, gibt das einem schon Kraft für den weiteren Spielverlauf“, sagte Jewgeni Schirjajew, der auch Hauptverantwortlicher war für das zweite Oltner Tor.

Als hätte er ein Magnet an der Stockschaufel, erkämpfte er sich in der neutralen Zone die Scheibe, spielte diese tief an die Bande. Von dort gelangte der Puck vor das Tor, wo Marco Truttmann SCL-Torhüter Mathis über der Schulter erwischte (43.).

In den letzten drei Minuten versuchte der SC Langenthal mit einem zusätzlichen Feldspieler nach einer letzten heissen Phase vergeblich den Ausgleich zu erzielen. Vielmehr brachte Marco Truttmann mit seinem Empty Netter in der Schlussminute den Sieg ins Trockene.

Bleibt die Frage zur Leistung der EHCO-Ausländer: Bryce Gervais leistete hervorragende mannschaftsdienliche Arbeit, vermochte aber auch im zweiten Saisonspiel offensiv nicht den Druck ausüben, den man von einem Ausländer erwartet.

Und Cason Hohmann? Er scheint es besonders gut machen zu wollen und hat dadurch den Hang zum Eigensinn, womit er sich in einem Mannschaftssport kaum Freunde macht. Die Arbeit geht EHCO-Trainer Chris Bartolone auch in den nächsten Tagen nicht aus.