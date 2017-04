Die publizierten Zahlen von SRF bezüglich Superfinal sind erfreulich. Den Männer-Superfinal vor ausverkauftem Haus (8011 Fans) in der Swiss Arena in Kloten verfolgten auf SRF 2 in der Spitze (Verlängerung und Penaltyschiessen) 219 000 Zuschauer mit. Dies ist der beste Wert, den eine Unihockey-Übertragung jemals erreicht hat, und beispielsweise immerhin die Hälfte an Zuschauern, welche eine Woche zuvor den Eishockey-Playoff-Final zwischen dem SCB und dem EV Zug anschauten (460 000). Diese Zahlen überraschen sogar alle Experten und deuten das Potenzial von Unihockey als spektakulärer Sport für das TV-Format an.

Leistungs- und Breitensport vereint

Wiler-Ersigen stand in den vergangenen Jahren nicht gerade für wenig sportlichen Erfolg, doch die abgelaufene Saison hat alles Bisherige noch einmal getoppt. Mit fünf Teams stand der SVWE in Finals, die drei bedeutendsten wurden gewonnen, «wobei der Triumph am Superfinal sicherlich die Krönung war», hält Reto Luginbühl fest, der in seinem zweiten Präsidialjahr bereits die Titel Nummer 3 bis 5 feiern konnte.

Der Superfinal sei auch aus vereinsinterner Sicht ein Highlight gewesen, weil er den gesamten Klub und das Umfeld mobilisieren konnte. «Die Unterstützung war von allen Seiten grossartig, das hat uns als Verein sicherlich noch enger zusammengeschweisst.» Die Entladung des Spannungsfelds Leistungssport gegen Breitensport hatte Luginbühl bei seinem Amtsantritt zu einem der wichtigsten Vorhaben ausgerufen.