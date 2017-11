Dabei bekundete Ulmer nach den zahlreichen Wechseln ganz offensichtlich noch Mühe, seine Rolle im Team zu finden, obwohl er das ganz anders sieht: «Ich denke, es lief mir immer gut, hatte stets viele Chancen kreiert, nur wollten sie nicht reinfallen. Immerhin ist das positiv für den Kopf, weil man dann weiss, dass man doch nicht ganz alles falsch macht.»

Schon bald öffnete sich der Knoten und Ulmer fand sich wieder in einer Vorreiterrolle vor. «Geht dann mal eine Scheibe rein, kommt man in eine Phase, in der auch solche reinfallen, die man vielleicht sonst neben das Tor setzt. Ich hoffe, ich kann an den positiven Leistungen anknüpfen.»

Das würde nicht zuletzt auch mit Ulmers persönlich hochgesteckten Zielen korrelieren: «Ich will unbedingt noch einmal in der National League (NLA) spielen. An der letzten WM habe ich einen Schritt vorwärtsgemacht und gemerkt, dass noch viel mehr drinliegt. Das hat mich gepusht, weshalb ich hart an mir arbeite und das Ziel mit Nachdruck verfolge», sagt der ehemalige Bieler NLA-Spieler. Dass es Ulmer ernst meint, zeigen die neusten positiven Werte der Ausdauer-Sporttests der österreichischen Nationalmannschaft der vergangenen Woche. «Natürlich geht immer mehr, aber ich hatte gute Werte. Das ist erfreulich.»