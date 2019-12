EHCO-Chläuse im Torrausch: Olten schlägt mit viel Spektakel die EVZ Academy 10:5 - Garry Nunn schiesst drei Tore

Ein wuchtiger Direktschuss in den Torhimmel und Garry Nunns Hattrick ist komplett, die Zuschauer erheben sich zu stehenden Ovationen. Mit seinem fünften Skorerpunkt des Abends lässt der EHCO-Ausländer die Stängeli-Saisonpremiere (für den EHCO und die EVZ Academy!) Tatsache werden. Das 10:5 bot gleichzeitig den Abschluss eines ereignisreichen Spiels voller Spektakel, das ganz im Zeichen eines Samichlaus-Eventabends stand. 3577 Zuschauer (Allzeitrekord bei Oltner EVZ-Academy-Heimspiel!) kamen, um die letztlich perfekte Werbung für den Eishockeysport mitzuerleben. Viele der Zuschauer hatten eine Ticket-Aktion des EHC Olten genutzt, bei welcher Saisonabobesitzer ein zusätzliches Ticket erhielten.

Und so blinkten auf den Rängen zahlreiche Samichlaus-Fanmützen, während auf dem Eis 22 Oltner Spieler bereit standen, in rotem Samichlaus-Dress die nächsten drei Punkte einzufahren und damit Platz zwei zu festigen.

Wobei die Oltner vorerst auf dem falschen Fuss erwischt wurden und erst nach einem 0:1-Rückschlag den Motor so richtig starteten. Umso mehr lief dieser nach dem frühen Dämpfer, mit sehenswerten Passstafetten war der EHCO stets einen Schritt schneller. Haas, Horansky und Philipp Rytz hatten jeweils ansehnliche Spielzüge abgeschlossen und dafür gesorgt, dass der EHCO doch mit einer 3:2-Miniführung in die erste Pause ging.

Die 5-Punkte-Sturmlinie

Im Mitteldrittel sorgten die Oltner dann auch auf dem Papier für den Klassenunterschied: Innert vier Minuten schossen die EHCO-Chläuse vier Tore. Mit dem 7:3-Treffer hatte der im Stich gelassene Academy-Torhüter Gianluca Zaetta genug und liess sich auswechseln. Es wirkte nur für kurze Zeit, in welcher die Zuger aufgeweckter und mutiger wurden. Doch der furiose Garry Nunn liess dank seinem Hattrick im Schlussdrittel keine Zweifel unter den EHCO-Fans aufkommen.

Einziger Makel an diesem Samichlausabend blieb die wiederum verwundbare Defensive. Aus 14 Schüssen aufs Tor in den ersten zwei Dritteln liess der für einmal unsicher wirkende EHCO-Torhüter Silas Matthys drei passieren. Und auch im Schlussdrittel blieb die EVZ Academy immer wieder in Lauerstellung, auch dank teils kuriosen Treffern.

Dennoch mussten die Zuger letztlich resigniert feststellen, dass fünf Tore gegen den EHC Olten nicht reichen. Auch weil wiederum die erste Sturmlinie ihre Show ablieferte. Sowohl Garry Nunn (3/2) wie auch Stan Horansky (1/4) und Dion Knelsen (1/4) beendeten die Partie mit jeweils fünf Skorerpunkten.

Der EHC Olten steht nun vor der zweiten zehntägigen Nationalmannschaftspause der Saison. Am Dienstag, 17. Dezember, setzen dann die Powermäuse mit dem Heimspiel gegen Sierre zum Jahres-Schlussspurt mit fünf Spielen innert 12 Tagen an.