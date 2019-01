Es ist eine personelle Niederlage für den EHC Olten, die sich in den letzten Wochen stetig abgezeichnet hatte: Verteidiger Tim Grossniklaus wechselt definitiv zu den SCL Tigers nach Langnau. Mit der Vertragsunterschrift erfüllt sich Grossniklaus seinen Wunsch, auf allerhöchstem Niveau zu spielen.

Mit überragenden Leistungen in der Swiss League hat sich Grossniklaus den Schritt in die National League redlich verdient. 37 Spiele bestritt er soweit für den EHCO, in denen er 24 Skorerpunkte (6 Tore/18 Assits) sammelte. Die Statistik der Plus-Bilanz führt er in der Swiss League unter allen Spielern sogar an (+26).

«Tim hat in seiner Entwicklung nochmals einen Schritt gemacht und wir möchten ihm die Chance geben, sein Potential in der National League zeigen zu können», wird Langnau-Sportchef Marco Bayer in einer Mitteilung zitiert. Die Tigers verpflichten Tim Grossniklaus für zwei Jahre bis 2021.