EHC Olten absolviert erste Trainingseinheit mit vier Tryout-Spielern und einem Trainingsgast

Auf dem Eis wiederum war das Coronavirus für die Spieler zwangsläufig in den Hintergrund gerückt. Es fühle sich gut an auf dem Eis, als befinde man sich in einer Bubble, sagt Stürmer Silvan Wyss. «Es ist auf dem Eis ein Stück weit Normalität, das tut gut. Es ist in dieser verrückten Zeit vielleicht genau das, was wir brauchen.»

Und die Qualität auf dem Eis? Trainer Fredrik Söderström, der eine zehntägige Quarantäne hinter sich hat und vor Lebensfreude sprüht, witzelt: «Ich würde nach einem ersten Training der Saison nie behaupten, dass es schon sehr gut ausgesehen hätte. Aber wir hatten Spass. Es hat für uns alle grosse Freude gemacht, wieder gemeinsam auf dem Eis zu stehen», sagt er.

Cédric Hüsler als Trainingsgast, Doppelbürger Tyler Higgins im Tryout

Zwei Kaderspieler konnten an der ersten Trainingseinheit nicht teilnehmen. Verteidiger Simon Lüthi erholt sich von einer Operation an der Hand und fällt noch bis spätestens Ende August aus.

Erfreulicher ist der Grund der Abwesenheit von Simon Rytz: Der EHCO-Torhüter wurde vor wenigen Tagen zum zweiten Mal Vater und steigt daher erst am Dienstag ins Eistraining ein.

Alle anderen Spieler waren bei der intensiven ersten Einheit dabei, so auch der Kanadier Garry Nunn, der am frühen Sonntagmorgen in der Schweiz gelandet ist.

Mit den Verteidigern Tyler Higgins, Billy Hunziker und Jan Schöni sowie dem Stürmer Noah Fuss trainieren derzeit überdies vier Tryout-Spieler mit den Powermäusen mit. Higgins, 22-jährig, ist ein Schweiz-kanadischer Doppelbürger, der noch nie in Europa gespielt hat. Er würde jedoch das Ausländerkontingent nicht belasten. Higgins ist 1,95m gross und bringt 107kg auf die Waage.

Billy Hunziker, 23-jährig, stand in den beiden letzten Jahren in der MySports-League für Basel im Einsatz. Der 19-jährige Schöni stammt ursprünglich aus dem Oltner Nachwuchs und steht ebenso wie Fuss, 18, bei den Elite-Junioren des SC Bern unter Vertrag.

Mit einem roten Helm trainierend stach ein Spieler hervor: Cédric Hüsler, langjähriger Stürmer der Rapperswil-Jona Lakers und derzeit auf der Suche nach einem Arbeitgeber, hält sich in dieser Phase der Vorbereitung beim EHC Olten fit hält.

Inwiefern diese Spieler in der Saison 2020/21 beim EHC Olten eine Rolle spielen könnten, bleibt abzuwarten. Mit 22 Spielern haben Trainer Fredrik Söderström und Sportchef Marc Grieder, der in der bevorstehenden Saison auch als Assistent amtet, eigentlich das Kader komplett.

Update folgt...