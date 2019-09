«Hauptsache drei Punkte.» Das war das Fazit, welches die etwas mehr als 2000 Zuschauer nach 60 zähen Spielminuten ziehen durften. Ein Treffer von Marco Truttmann reichte dem EHC Olten zum dritten Heimsieg im dritten Heimspiel der neuen Saison.

Die Folgen der Kanterniederlage

Letztlich zählt eben das, was auf dem Resultatblatt steht. Und das sprach an diesem Abend für den EHCO. Ansonsten sprach eher wenig für die Powermäuse, die sich gegen einen zähen, kompakt stehenden und agilen Gegner unheimlich schwertaten.

Unübersehbar war, dass die 2:7-Niederlage am vergangenen Samstag in La Chaux-de-Fonds bei der Mannschaft Spuren hinterlassen hatte.

«Diese Schlappe hat uns schon ein wenig einen Knacks gegeben. Wir haben etwas an Selbstvertrauen verloren. Wir wollten entsprechend gegen Zug simpler spielen, haben aber oft zu überhastet agiert und die falschen Entscheidungen getroffen», fasste EHCO-Captain Philipp Rytz den Auftritt seines Teams zusammen.

Da passte trotz der Umstellungen, die Headcoach Fredrik Söderström in den Sturmlinien und Verteidigerpaaren vorgenommen hatte, nur wenig zusammen. In der Offensive versandeten die Bemühungen der Oltner immer wieder wegen Ungenauigkeiten und schlampigen Zuspielen. In der Defensive tat man sich oft schwer, die Angriffe sauber auszulösen.

Der Kanadier Garry Nunn suchte weiterhin seine Position und hatte kaum Bindung zum Spiel. Nach fünf Spielen steht er noch ohne Tor da. Gerade bei ihm ist spürbar, dass er sich in einem noch unstabilen Gefüge nicht wirklich wohl fühlt. Aber nicht nur Nunn ist als designierter Leistungsträger noch weit vom optimalen Rendement entfernt.