Er hatte es ja geahnt, dass es so kommen würde. Dass er sich an einem Vorbild wird messen lassen müssen, dem keiner gerecht werden kann: an sich selber, an der Saison 2017, in der zu Gold wurde, was er anfasste. Umso überraschender war, dass Roger Federer es tatsächlich schaffte, neue Superlative zu provozieren. Er gewann in Melbourne sein 20. Grand-Slam-Turnier und wurde im Februar mit 36 Jahren und 195 Tagen und nach über fünf Jahren Unterbruch noch einmal die Nummer eins der Welt.

Seine Saison war auch danach gut: es gab Titel in Stuttgart und Basel, den Halbfinal in London. Aber eben: Der Schatten des Vorjahrs lag manchmal in der Luft. «Jenes Monster, das ich erschaffen habe», wie es Federer, von dem nur Siege erwartet werden, einmal sagte. Es wird ihn auch 2019 verfolgen. Vielleicht ein letztes Mal. (sih)

Die Olympischen Winterspiele in Südkorea gehen in die Geschichte ein. Pyeongchang ist der Ort, an dem sich Langläufer Dario Cologna mit dem Gewinn der vierten Goldmedaille zum erfolgreichsten Schweizer Wintersportler krönt. Es ist der Ort, an dem die Schweizer Delegation so gross wie noch nie (167 Athletinnen und Athleten) und so erfolgreich wie selten zuvor (15 Medaillen) ist.

Beat Feuz gelingt, was er selbst nicht mehr für möglich hielt: Der 31-Jährige gewinnt im März die kleine Kristallkugel für den besten Abfahrer der Saison 2017/18. Dabei war er sich sicher: Mit seinem von zahlreichen Operationen und einem Infekt lädierten Knie wird er nie mehr eine Saison lang zu den Besten gehören – sehr wohl aber in den wichtigen Rennen.

Er irrt – und ist bei den Saisonhighlights trotzdem am besten: Im Januar siegt er am Lauberhorn in Wengen in der Abfahrt.

Er ist der erste Schweizer, der den Klassiker zweimal gewinnen kann. Schon 2012, bevor die Kniesorgen begannen, hatte er gewonnen. Eine Woche nach seinem zweiten Lauberhornsieg belegt Feuz in Kitzbühel auf der Streif Rang zwei und an den Olympischen Spielen im Februar gewinnt er Bronze in der Abfahrt und Silber im Super-G. (mpr)