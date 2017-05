Nicht nur die Männer des TV Olten spielen in der Nationalliga A, sondern auch die Frauen von Faustball Neuendorf mischen in der höchsten Spielklasse mit. Die Neuendörferinnen, die in der letztjährigen Feldsaison ohne Sieg geblieben sind, dürften in diesem Jahr einiges stärker sein. Dies unter anderem auch deshalb, weil Simone Gaugler vom Spitzenteam STV Oberentfelden-Amsteg zu FB Neuendorf zurückgekehrt ist und Nachwuchstalent Noëmi Egolf ebenfalls fix für die Neuendorferinnen aufläuft. Mit diesem Team, in dem auch Nationalspielerin Livia Galli eine wichtige Rolle übernehmen wird, ist FB Neuendorf durchaus ein Platz im Mittelfeld zuzutrauen. Die Neuendörferinnen starten am Sonntag mit einer Doppelrunde in Schlieren in die neue Saison. Die zwei Gegner heissen Oberentfelden-Amsteg und Jona. Das Männer-Fanionteam der Neuendörfer beendete in der letzten Saison die Qualifikation in der NLB-Westgruppe hinter dem TV Olten auf dem zweiten Platz und verpasste somit die Aufstiegsspiele nur knapp. Faustball Neuendorf bekommt es am Samstag auf der Grossmatt in Kirchberg zum Saisonauftakt mit Kirchberg und Würenlos zu tun. (FBA)