Rückblick Diese Bilder aus dem Solothurner Sportjahr bleiben in Erinnerung Welche Momente und Emotionen sind 2022 besonders in Erinnerung geblieben? Wir fragen diejenigen, die ganz genau hinschauen: die Fotografinnen und Fotografen. Die Profis haben für uns ihr liebstes Bild aus dem Regionalsportjahr ausgewählt und sagen, warum es genau dieses ist.

Ein etwas anderes Mannschaftsfoto

Die Spieler des FC Subingen freuen sich über den Cupsieg. José R. Martinez

«Im Cupfinal bezwingt der FC Subingen den FC Bellach mit 2:1. Nebst unzähligen Matchszenen galt es am Ende ein Mannschaftsbild des Siegers zu knipsen, so klassisch dreireihig, vordere Reihe knieend, in der Mitte Captain mit Pokal, seitlich Präsident, Trainer etc. Nullachtfünfzehn eben. Ich hatte mehrere Versuche unternommen, die Mannschaft dementsprechend zu formieren und in Reih und Glied zu stellen, was schlicht unmöglich war. Die überschwängliche Freude der Sportler über diesen Triumph, liess dieses Vorhaben kläglich scheitern. Entstanden ist daher ein etwas anderes Mannschaftsfoto.»

Die Dynamik der Bewegung

Farbenspiel am Stafettenlauf «Quer durch Solothurn». Carole Lauener

«Es ist Anfang September. Je länger der Stafettenlauf ‹Quer durch Solothurn› dauert, desto spärlicher wird das Licht. Zusammen mit den schnellen Bewegungen der Läuferinnen und Läufer wird das eine Herausforderung für mich als Fotografin. Ich fange darum an, mit der Verschlusszeit und dem Mitführen der Kamera zu spielen. Daraus entstanden Bilder, die zwar etwas abstrakt, aber farblich sehr schön sind und die Dynamik der Bewegungen wiedergeben.»

Zum richtigen Zeitpunkt am falschen Ort

Tatu Väänänen im Training mit dem SV Wiler-Ersigen in der Sporthalle Zuchwil. Patrick Lüthy

«Ich fotografierte gerade, als ich einen weiteren Auftrag erhielt. Es gelang mir nicht, mich richtig auf das Gespräch zu konzentrieren. Irgendetwas mit Hockey in Zuchwil. Die Details wurden mir per Mail zugesandt. Die Anhaben habe ich auf dem Smartphone dann kurz überflogen und mir den Zeitpunkt gemerkt. Also ab nach Zuchwil ins Eishockeystadion. Dumm nur, dass niemand dort war. Da merkte ich, dass ich ins Unihockeycenter musste. Tatu Väänäne, den ich fotografieren sollte, war schon im Training. Bilder entstanden trotzdem noch. Dass ich Eishockey und Unihockey verwechselt habe, ist mir aber mehr als peinlich.»

Sekunden, die alles verändern können

Benjamin Neukom vom EHC Olten kauert nach einem Zweikampf verletzt auf dem Eis. Marc Schumacher

«Es ist der 5. November, Eishockeyspiel zwischen Olten und Visp. Es läuft die 15. Minute. An der Bande kommt es zu einem Zweikampf, in den Benjamin Neukom vom EHC Olten verwickelt ist. Dann passiert es: Die Stockschaufel des Gegners schiebt sich unter das Halbvisier am Helm von Neukom. Dieser wird direkt ins Auge getroffen, sinkt zu Boden und bleibt liegen. Das Spiel verschiebt sich auf die andere Seite, Neukom hebt den Kopf, das Visier ist mit Blut verschmiert. Die spätere Diagnose: zwei Drittel der Regenbogenhaut sind abgerissen. Sekunden, die ein ganzes ­Leben verändern können.»

Wenn ein Bild alles sagt

Gekämpft und doch verloren: Onno Koekenbier vom FC Solothurn ist sichtlich enttäuscht. Alexander Wagner

«Es ist sicherlich nicht das dynamischste Bild, das ich je gemacht habe. Sicherlich auch nicht das mit am meisten Action. Aber es fasst 90 Minuten (plus üppige Nachspielzeit) auf einem sehr tiefen, holprigen Rasen am besten zusammen. Der FC Solothurn hat wirklich alles probiert und alles gegeben. Er hat hart, aber fair gekämpft und am Ende trotzdem knapp und unglücklich 2:3 verloren. Viel Aufwand, viel Kampf, viel Leidenschaft und am Ende kein Ertrag. Das Entsetzen ist dem Spieler vom ins Gesicht geschrieben.»

Perspektivenwechsel

Dressurreiterin Carla Aeberhard im Training auf dem Hof in Lostrof. Fabio Baranzini

«Manchmal muss man die Perspektive wechseln, damit ein gutes Bild entsteht. So geschehen beim Shooting mit Dressurreiterin Carla ­Aeberhard. Als ich sie beim Training fotografieren durfte, war ich lange nicht so richtig zufrieden mit den Bildern. Bis ich mich ganz zum Ende des Trainings entschloss, die letzten Bilder durch ein Loch in der Holztür der Reithalle zu fotografieren. Manchmal hilft eben ein Perspektivenwechsel.»