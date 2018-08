Es war wie in den ersten beiden Saisonspielen auf der Schützenmatte, nur umgekehrt: Dieses Mal machte der Gegner, der SC Zofingen, den optisch besseren Eindruck, spielte sich aber insgesamt zu wenig klare Möglichkeiten heraus. Effizienter waren hingegen die Old Boys, die ihre Chancen resolut nutzten und am Ende nicht unverdient mit 3:2 gewannen.

„Wir hatten den Gegner gut analysiert und wussten, was uns erwartet“, erklärte Aziz Saylir und fügte hinzu: „Ausserdem waren wir nicht die gleiche Mannschaft wie in den ersten zwei Partien.“ Was der OB-Trainer damit meinte, lag auf der Hand: Fehlten die fürs Toreschiessen geholten Reginald Faria und Furkan Tan gegen Buochs (0:2) und Delémont (1:2) wegen noch nicht eingetroffenen Spielberechtigungen, durften sie nun endlich ran – und hatten entscheidenden Anteil am Erfolg. Faria schoss das 1:0 und hatte beim 2:1 seine Füsse im Spiel, während Tan die letzten beiden Tore besorgte.

Fünf Spieler im Stau

Die OB-Elf, die gegen Zofingen begann, war allerdings nicht geplant. Weil gleich drei für die Startformation vorgesehene Spieler wegen eines Staus zu spät zur Besammlung gekommen waren, musste der Trainer auf diesen Positionen kurzfristig umdisponieren. „Die Spieler, die reingerutscht sind, haben ihre Sache sehr gut gemacht. Man hat gesehen, dass die Mannschaft lebt und funktioniert“, freute sich Sayilir.

Der FC Black Stars gab derweil bei Aufstiegsaspirant Solothurn erstmals in dieser 1.-Liga-Saison Punkte ab. Obwohl Captain und Abwehrchef Ricardo Farinha Silva in der Schlussphase mit Gelbrot vom Platz geflogen war, hielten die Basler die Null relativ problemlos. Die Punkteteilung war gerecht. Das Heimteam hatte zwar etwas mehr vom Spiel gehabt, während die Gäste mehr Standards in Tornähe treten durften. Was beide Teams verband, war die mangelhafte Präzision im Abschluss. Eine richtige Parade mussten weder Solothurn-Goalie Jeffrey Grosjean noch Black-Keeper Steven Oberle zeigen.