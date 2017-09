Es ist ein Beispiel aus dem Bilderbuch. Der EHC Olten bestätigt an diesem Samstagabend den bekannten Spruch aus der Welt des Sports in bester Manier: Wer sie nicht macht, bekommt sie.

Dabei machen die Oltner vieles richtig: Sie lassen die Scheibe zirkulieren, laufen den Gegner schwindlig. Besonders zu Beginn des Schlussdrittels sucht der EHCO den erneuten Führungstreffer vehement, dominiert den NLB-Vizemeister regelrecht, was auch die Schussstatistik mit 19 (!) Abschlüssen in den letzten 20 Minuten verdeutlicht.

Nur: Die EHCO-Spieler verzweifeln am überragend aufspielenden Lakers-Torhüter Melvin Nyffeler beinahe schon im Sekundentakt.

Und so kam wie es kommen musste: In einem Konter hält Joachim Vodoz seinen Gegenspieler fest und muss zurecht wegen Haltens auf die Strafbank (51.). Rapperswils Sven Lindemann nutzte dies schliesslich sieben Minuten vor Schluss in Überzahl kaltblütig zum siegbringenden 2:1 aus.