Präsident und Unternehmer Marc Thommen sprach an der Generalversammlung deutliche Worte und bedankte sich gleichzeitig bei seinen Verwaltungsratskollegen: «Ohne Liquiditätszuschüssen und grosszügigen Verzichten würde es den EHC Olten in der heutigen Form nicht mehr geben und das Schweizer Eishockey wäre um eine gewichtige Attraktion ärmer», gab er zu bedenken.

Mit der 19. ordentlichen Generalversammlung im Hotel Astoria schliesst die EHC Olten AG am Montagabend eine schier endlose Zeit mit zahlreichen wirtschaftlichen Tiefschlägen in der Buchhaltung ab.

Einseitige Verträge, etliche Ausstände, Währungsverluste

Bereits nach Saisonstart 18/19, vor rund einem Jahr, nachdem verschiedene unerwartete Altlasten zum Vorschein kamen, musste der Verwaltungsrat mit Liquiditätszuschüssen reagieren, um den EHCO am Leben zu halten. So wurden in der Vergangenheit beispielsweise Verträge mit Sponsoren in Rechnung gestellt, welche nicht rechtsgültig, sprich einseitig, unterzeichnet wurden.

Auch etliche Budgetangaben konnten nicht mit tatsächlichen Werten verglichen werden. Verbuchte, längst überfällige Debitorenausstände waren nicht einbringbar und mussten abgeschrieben werden.

Zudem wurden, sinnbildlich für ein grosses Buchhaltungs-Chaos, etwa bei Gönnereinnahmen Mindereinnahmen von gegen einer Viertel Million Franken verzeichnet – ein Betrag, der für die Saison 18/19 bestimmt war, aber bereits in der Erfolgsrechnung 17/18 erfolgswirksam verbucht wurde.

Ausserdem wurden von Unternehmen für Sponsoring-Beiträge Geldbeiträge in der Währung «WIR» akzeptiert, die man aufgrund der negativen Währungsentwicklung nicht mehr abstossen konnte. Der grosse WIR-Bestand von knapp 500 000 Franken musste mit einem Verlust von 146 000 Franken abgebaut werden.

«Es tut mir leid, aber eine solche Rechnung kann man schlicht nicht mehr beschönigen. Ich versichere Ihnen, dass wir alle Massnahmen eingeleitet haben, um aus diesem negativen Strudel herauszufinden», schloss Max Feuz, EHCO-Verwaltungsrat Finanzen, seinen Beitrag vor den zahlreich anwesenden Aktionären.