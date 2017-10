Mit einem deutlichen Ergebnis endete auch das Kräftemessen Gäu gegen Thal. Der FC Härkingen, aktuell auf Platz sieben in der 2. Liga, schlug das Zweitliga-Schlusslicht FC Welschenrohr zu Hause gleich mit 6:2. Somit steht auch der Cupsieger von 2015 im Halbfinal der diesjährigen Ausgabe des Solothurner Cups.

Gleiches gilt für den Pokalsieger von 2013, den SC Fulenbach. Der Tabellenvierte der 2. Liga setzte sich auswärts beim Neunten der 2. Liga, dem FC Trimbach, mit 3:2 durch. Nachdem die Trimbacher Fulenbachs erste Führung in der ersten Halbzeit wieder ausgleichen konnten, traf Simon Affentranger in der 73. Minute zum 2:1 und Stanko Imbach erhöhte in der Nachspielzeit auf 3:1 für die Gäuer, ehe Sandro Schalt vom Penaltypunkt aus noch verkürzen konnte.