Vier Jahre vorher war er als mehr oder weniger unbeschriebenes Blatt in die Uhrenstadt gekommen: «Ich war ein Lehrling.» Mit einem Jahr NLB-Erfahrung (bei Thurgau) und ohne ein Wort französisch zu können. «Ich habe nichts verstanden», erinnert sich Muller, der Sohn von ex-EHCO-Trainer Colin. Er kämpfte sich in der Hierarchie aber kontinuierlich nach oben. 5 Tore erzielte er in der ersten, 8 in der zweiten, 10 in der dritten und schliesslich die besagten 22 in seiner vierten Saison im HCC-Dress. Am Ende dieses Steigerungslaufs stand der Wechsel aus dem neuenburger Jura zum EHCO – als gestandener, ambitionierter NLB-Spieler.

Eine kleine Wette

Heute trifft er mit seinem neuen Arbeitgeber auf den Klub, der seine Karriere bisher am nachhaltigsten geprägt hat. Klar, ist es für Devin Muller eine «Rückkehr mit speziellen Gefühlen», wenn er die Patinoire des Mélèzes betreten wird. «Ich war noch nie in einer vergleichbaren Situation. Aber ich werde versuchen, so cool wie möglich zu bleiben», blickt er dem Rendez-vous mit seinen langjährigen Teamkollegen entgegen. Eine kleine Wette hat er auch am laufen – mit dem derzeit verletzten Verteidiger Patrick Zubler: der Verlierer zahlt dem Sieger ein Nachtessen.

Dass er selber nicht zum Portemonnaie greifen muss, kann Devin Muller entscheidend beeinflussen. Er gehört zu den Spielern, die in der EHCO-Offensive für die Musik sorgen sollen. Bisher hat das allerdings noch nicht ganz nach Wunsch geklappt. Der designierte «Atomsturm» der Oltner mit Muller sowie den beiden US-Amerikanern Tim Stapleton und Ryan Vesce ging mit Ausnahme von Vesces Siegtreffer in Visp bisher leer aus. Sowohl Muller als auch Stapleton warten nach drei Pflichtspielen auf den ersten Skorerpunkt. Was aber angesichts der makellosen Bilanz der Powermäuse mit drei Siegen bisher keine Rolle spielte. Trotzdem sehnt sich Devin Muller danach, dass «der Affe endlich vom Rücken verschwindet.» Auf englisch gibt es ein bekanntes Sprichwort, welches lautet: «To get the monkey off the back.» Es umschreibt das herbeigesehnte Ende einer Pechsträhne.