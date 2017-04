Nach der äusserst knappen Niederlage gegen den TV Möhlin am Samstag mussten die Solothurner für das letzte Meisterschaftsspiel am Mittwoch nach Schaffhausen reisen. Trotz viel Kampf und Einsatz musste die finale Partie schlussendlich mit 22:20 verloren gegeben werden. Die direkten Konkurrenten um den 3. Platz spielten die nötigen Punkte noch ein, so dass der TV Solothurn Handball am Ende die NLB-Meisterschaft auf dem 5. Schlussrang beendet.



Das eine Platzierung im vorderen Mittelfeld alles andere als selbstverständlich ist, zeigen die Vergleiche zu den anderen Aufsteigerteams der letzten Saisons. Pilatus stieg nach dem Aufstieg in der Saison 14/15 nach nur einer Saison wieder ab, Wädenswil, welches damals zu Gunsten des TVS aufgestiegen ist muss nach dieser Saison die Segel in der NLB streichen und den Weg zurück in die erste Liga gehen. Das gleiche Schicksal teilt der Mitaufsteiger mit Solothurn, Genf, auch sie schafften den Ligaerhalt nicht.



Das Erfolgsgeheimnis des TV Solothurn ist sicher in der starken Teamstruktur aber auch im soliden Umfeld zu finden. Umso erfreulicher ist, dass dieses Kader zusammenbleibt und keine Abgänge verzeichnen muss.



Damit diese ausgezeichnete Meisterschaft keine Eintagsfliege bleibt, ist der TVS auf den Support der ganzen Region Solothurn angewiesen. (pd/est)