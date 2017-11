Ziemlich ehrgeizige Ziele für einen Spieler, der erst mit 14 zum Sport gefunden hat. Und das nur mehr oder weniger freiwillig. Seine Mutter hat ihn dazu bewegt, mit seinem Vater, der Volleyball-Trainer ist, mitzugehen. «Sie hat mir gesagt, ich soll mit meinem Vater mitgehen und nicht mehr nur zu Hause rumchillen.»

Die ersten Trainings haben ihm nicht wirklich gefallen, es war alles sehr auf die Technik versiert. Mit der Zeit aber stieg seine Begeisterung und er hat ein Talent in sich entdeckt. Nun will er ganz gross hinauskommen.

Traumziel europäische Topligen

Sein Fernstudium ermöglicht es ihm, jedes Training zu besuchen und sich so auf den Sport zu konzentrieren, wie es die Profis in seinem Team tun. Die Vorlesungen kann er online abrufen und sich so seinen Stoff selber erarbeiten, seine Prüfungen schreibt er in Weil am Rhein (Deutsche Grenzstadt bei Basel, Anm. d. Red.).

Alle acht bis neun Trainingseinheiten in der Woche macht er mit, sowie die Spiele an den Wochenenden. Natürlich muss er etwas leisten, um später einmal für die deutsche Nationalmannschaft aufzulaufen und in einer Topliga wie Italien, Polen oder Deutschland zu spielen.