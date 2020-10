Der SC Langenthal wird 75 Jahre alt und will das Klubjubiläum mit einem Triumph über den EHCO veredeln

Die Oltner ahnen ja gar nicht, wie stark sie die Geschichte der Langenthaler Eishockeykultur beeinflussen. Diese Saison wird Jubiläum gefeiert: der SC Langenthal wird 75 Jahre alt. Das genaue Geburtsdatum ist nicht bekannt. Sicher ist nur: Der Klub wurde im Februar 1946 im benachbarten Roggwil gegründet.

Aber zu einem so bedeutenden Jubiläum gehört auch ein Geburtsdatum. Und so hat der Vorstand den 14. Februar zum Geburtstag erklärt. Und warum gerade diesen Tag? Geschäftsführer Peter Zulauf bringt es auf den Punkt: «Weil es ein Sonntag ist und weil wir am 14. Februar gegen Olten spielen.»

Geburtstag ist, wenn Olten kommt. Und die vergangene Saison, die theoretisch eigentlich für den Titelverteidiger eine etwas enttäuschende war (6.), wird als glanzvoll empfunden: Sie endete mit einen Playoff-Triumph über Olten. Ist ein solcher Exploit auch im Frühling 2021 möglich?

Im Portemonnaie kein Titan mehr

Seit dem Titelgewinn von 2019, dem dritten nach 2012 und 2017, ist der SC Langenthal im Selbstverständnis nach wie vor ein Titan der Liga. Aber nicht mehr im Portemonnaie. Präsident Gian Kämpf hält am Sparkurs fest. Das Budget ist seit der Meisterfeier 2019 um über eine Million auf 3,5 Millionen (die Nachwuchsabteilung nicht eingerechnet) reduziert worden. Ausser dem 36-jährigen Kult-Captain Stefan Tschannen darf keiner mehr als 100'000 Franken verdienen. Was an Geld fehlt, soll die Magie von Kevin Schläpfer kompensieren.