Sämtliche Treffer fielen in der ersten Halbzeit. Und dies innert sieben Minuten. Lisa Schläfli (26.) und zweimal Corinna Saladin (31. und 32.) konnten sich in die Liste der Torschützinnen eintragen lassen.

In der Tabelle liegt der SC Derendingen weiterhin auf dem vierten Platz; mit zwei Zählern Rückstand auf das Spitzentrio St. Gallen-Staad, Zürich U21 und Worb.

Heimsieg für Erlinsbach

In der 1. Liga kamen die Frauen des FC Erlinsbach zu einem 2:1-Heimsieg gegen den FC Baar. Die Erlinsbacherinnen lagen ab der 35. Minute in Rückstand, ehe Andrea Strebel das Spiel mit einem Doppelpack in der 79. und der 85. Minute drehte. Nach zehn Runden sind die FCE-Frauen in der Gruppe 2 der 1. Liga auf dem fünften Platz klassiert – mit einer ausgeglichenen

Bilanz und zwölf Punkten.