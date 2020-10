Der Nachfolger ist auch der Vorgänger

Seit dem letzten Meisterschaftsspiel der vergangenen Saison am 11. Februar ist beim SC Altstadt Olten einiges gegangen. Nur wenige Tage nach dem Ausscheiden in den Playoff-Viertelfinals vermeldete der Klub einen Trainerwechsel. Headcoach Rolf Hildebrand gab sein Amt nach acht Jahren «aus zeitlichen Gründen» ab. Marc Kiefer, der während der vergangenen sieben Jahre als Hildebrands Assistent figuriert hatte, trat ebenfalls ­zurück. In der Mitteilung auf der Website bedanken sich die ­Verantwortlichen des SC Altstadt Olten beim Duo für «die geleistete Arbeit, ihr Herzblut und die Loyalität». «Mit ihrem Einsatz haben sie die Weiterentwicklung des Teams und des Vereins massgeblich geprägt.»

Hildebrand und Kiefer haben den SCA indes nicht verlassen. Sie bleiben dem Verein als Spieler der zweiten Mannschaft erhalten. Den Nachfolger konnte der Klub ebenfalls bereits im Februar vermelden. Es ist dies Christof Amsler, der bereits von 2008 bis 2012 Headcoach beim SC Altstadt war und damit auch Hildebrands Vorgänger. Seine ersten Erfahrungen hatte Amsler Ende der Neunzigerjahre als Spielertrainer bei Hölstein-Niederdorf gesammelt. Danach war er zuerst zwei Jahre Assistent und ab der Saison 2003/04 vier Jahre lang Cheftrainer beim EHC Zunzgen-Sissach, ehe er 2008 erstmals beim SC Altstadt Olten anheuerte.

«Das war eine tolle Zeit», erinnert sich Amsler gerne zurück. «Der SC Altstadt ist ein besonderer, sehr familiärer Klub. Der Kontakt ist in den letzten Jahren nie abgebrochen.» Für ihn fühle es sich wie ein Heimkommen an. Am speziellen Altstadt-Geist habe sich während seiner Abwesenheit nichts verändert. «Aber es sind ein Haufen neuer Gesichter hier», sagt er. «Von meiner ersten Zeit sind nur noch wenige Leute dabei.» Zudem sei die Erwartungshaltung mittlerweile eine andere: «Wir wussten damals schon, dass wir Potenzial haben. Jetzt ist die Bereitschaft aber grösser, etwas reissen zu wollen. Auch das Kader ist dementsprechend grösser.»