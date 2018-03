Meister in Italien und Österreich

Achterbahn-Emotionen wie am Mittwoch gehören beim EHC Olten in dieser Saison zum Alltagsgeschäft – ein Auf und Ab. MacGregor Sharp stiess unmittelbar vor Playoffbeginn zum EHC Olten. In einer Phase, in welcher die Powermäuse nicht vor Selbstvertrauen strotzten.

Tempi passati. Er sei wohl zu einem idealen Zeitpunkt zum Team gestossen, meint MacGregor Sharp: «Es war wie eine Aufbruchstimmung, wie ein Start in eine neue Saison. All das, was man in der Qualifikation erlebte, konnte das Team exzellent hinter sich lassen. Das hat dem Team sicher gutgetan», so Sharp.

Und er betont: «Aber ich hatte nie das Gefühl, dass hier etwas nicht rund laufen sollte. Das Team hat grosse Qualitäten und grosses Potenzial. Zudem waren alle immer gut gelaunt, versuchten, das Positive mitzunehmen. Ich traf auf eine intakte Einheit, die mich sehr einfach aufgenommen hat», sagt Sharp.