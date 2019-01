Der EHC Olten schippert aktuell sportlich in erfolgreichen Gewässern und grüsst als Leader der Swiss League. Während die Mannschaft die Ziele der aktuellen Saison auf dem Eis zu erreichen versucht, bastelt EHCO-Sportchef Marc Grieder im Hintergrund seit Wochen am zukünftigen Gesicht des Teams. Obwohl noch keine definitiven Vollzugsmeldungen vermeldet wurden, zeichnen sich gewisse Tendenzen ab. Hier eine Übersicht des aktuellen Stands der Dinge nach Stichworten:

Sowohl für Cason Hohmann als auch für Bryce Gervais besitzt der EHCO eine Option für eine Vertragsverlängerung, welche bis zum Ende der laufenden Saison gültig ist. Entsprechend kann sich Marc Grieder diesbezüglich Zeit lassen und vor allem die Playoffs abwarten: «Auch wenn die beiden zuletzt sehr gut gespielt haben: Ich will sehen, wie sie in den wichtigen Spielen performen.»

Verstärkungen im Hinblick auf die Playoffs zu finden, erweist sich als – und das ist keine Überraschung - schwierig. Besonders in der Verteidigung, wo Marc Grieder gerne noch ein, zwei zusätzliche Leute holen würde, um im Falle von Verletzungen reagieren zu können. Prinzipiell will man den bestehenden Verteidigern das Vertrauen schenken und ihnen nicht einfach neue Spieler vor die Nase setzen. Eine wichtige Personalie ist dabei SC-Bern-Leihgabe Colin Gerber. Grieder hat sich mit dem SCB grundsätzlich darauf geeinigt, dass Gerber die Playoffs in Olten bestreiten darf. Es bleibt aber ein Unsicherheitsfaktor: der SCB könnte im Falle eines personellen Notfalls Gerber jederzeit zurückrufen. Sobald er während der Playoffs auf einem National-League-Matchblatt aufgeführt wird, dürfte er nicht mehr für Olten spielen. Ein Szenario, dass dem EHCO-Sportchef ein wenig Kopfschmerzen bereitet.

Forget oder ein dritter Ausländer?

Dominic Forget: Beim eingebürgerten Kanadier ist vorderhand Geduld gefragt. Vor allem deshalb, weil die Qualifikation in der Asia Hockey League, wo Forget derzeit bei den Oji Eagles engagiert ist, noch läuft. Und so lange sich die Eagles Hoffnungen auf einen Playoff-Einzug machen können, wird der 38-Jährige, der Topskorer der Liga ist, nicht in die Schweiz zurückkehren. Oji ist derzeit auf dem 6. Platz klassiert und damit nicht auf den Playoff-Plätzen (Ränge 1 bis 5). Der Rückstand auf Platz 5 beträgt sechs Punkte. Noch sind fünf Runden zu spielen. Kommt erschwerend dazu: Sollte sich eine Rückkehr konkret abzeichnen, dann ist der EHC Olten mit Sicherheit nicht das einzige Team, welches sich intensiv um die Dienste des langjährigen La Chaux-de-Fonds und Visp-Spielers bemüht. Bis zum Transferschluss am 31. Januar müsste der Wechsel über die Bühne gehen. Sollte es mit Forget nicht klappen, wird Grieder im Hinblick auf die Playoffs die Optionen für die Verpflichtung eines dritten Ausländers prüfen.