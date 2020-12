Der Glücksbringer, der von den Junioren kam

Im letzten Meisterschaftsspiel des Jahres 2020 trifft der EHC Olten am Dienstagabend (19.45 Uhr) im Kleinholz auf den EHC Winterthur. Die Winterthurer, in der Swiss-League-Tabelle auf dem vorletzten Platz klassiert, sind in der laufenden Saison erstmals zu Gast in Olten.

Angesichts der jüngsten Erfolgsserie des EHCO wäre alles andere als ein Sieg – es wäre der sechste in Folge – eine Enttäuschung. Klar ist aber auch: Wenn die Mannschaft von Headcoach Fredrik Söderström das Niveau der letzten Spiele nur annähernd aufrechterhalten kann, dann werden die Oltner dieses Duell gewinnen. Grund, den Gegner zu unterschätzen, haben sie jedenfalls nicht. Vor etwas mehr als einem Monat gab’s einen mühsam erknorzten 3:2-Sieg nach Penaltyschiessen gegen die Zürcher.

Punkto Personal werden die Oltner voraussichtlich mit derselben Formation antreten wie beim 7:3-Sieg bei den GCK Lions. «Never change a winning team», lautet das Motto. Der zuletzt tadellos agierende Simon Rytz wird also weiterhin im Tor stehen. Verteidiger Nico Gurtner ist nach seiner Verletzung zwar wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, aber noch nicht ganz bereit für einen Ernstkampf.

In Sichtweite ist auch das Comeback von Diego Schwarzenbach, den ein paar Tage vor Weihnachten das Coronavirus erwischt hat. Der Stürmer musste die Feiertage in Quarantäne verbringen. Da er nur mit Spielern unmittelbar Kontakt hatte, die die Covid-­19-Erkrankung schon durchgemacht haben, blieb die Mannschaft von einer neuerlichen Quarantäne verschont.