Am vergangenen Spieltag verkürzte der FC Solothurn den Rückstand auf den für die Aufstiegsspiele berechtigen zweiten Rang auf zwei Punkte. Dies dank eines 1:0-Erfolgs im Direktduell gegen den FC Baden. «Wir mussten gewinnen, sonst hätten wir im Kampf um die Aufstiegsplätze nicht mehr mitreden können», so Zaugg. «Nun haben wir noch vier Spiele und es ist alles möglich.» Er fordert von seinen Spielern überdurchschnittliche Leistungen in den noch anstehenden Partien. Einen Ausrutscher gegen Wangen können sich die Solothurner nicht erlauben.

«Ein Match wie jeder andere»

«Die Wangner haben in der Rückrunde gezeigt, dass sie die nötige Qualität haben, hinten raus zu kommen», äussert sich «Bidu» Zaugg zum morgigen Kontrahenten. «Sie haben einige sehr gute Einzelspieler in ihren Reihen. Auch wenn wir der Favorit sind, dürfen wir sie sicher nicht unterschätzen.» Tippen wollte Zaugg den Ausgang des Derbys nicht. Er hoffe auf ein gutes Spiel seiner Mannschaft: «Wenn uns eine solide Leistung gelingt, sind die Chancen gross, dass wir gewinnen. Oder sicher nicht verlieren.»

Der FC Solothurn muss morgen – der Anpfiff ist um 17 Uhr – auf zwei Gesperrte verzichten: Edin Hasanovic und Klimet Nastoski. Kein Grund zur Sorge für Hans-Peter Zaugg: «Jeder Ausfall führt im Team natürlich zu Umstellungen. Doch wir haben zum Glück keine Verletzten und können die zwei gesperrten Spieler gut ersetzen.»

Für den Berner sei das Solothurner Derby übrigens kein spezielles Spiel, sondern «ein Match wie jeder andere». Dies habe er seinen Spielern in den Trainings auch so weitergegeben: «Wir müssen gewinnen. Das ist die Voraussetzung für den zweiten Schlussrang. Derby hin oder her und egal, wie gut sich der FC Wangen in den letzten Spielen präsentiert hat.»