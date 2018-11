Nachdem Stammhüter Jeffrey Grosjean wegen seiner Schulterverletzung wie in Delsberg fehlte, traf es diesmal seinen Back-up Colin Bähler. Der 16-Jährige blieb in der 48. Minute, nachdem er den Ball gefangen hatte, nach einem Zusammenprall mit dem Bieler Mora liegen.

Spektakulär, aufwühlend, intensiv, emotional sowie aggressiv verlief das Jurasüdfussderby zwischen dem FC Solothurn und dem Aufsteiger FC Biel als wahrer Spitzenkampf. Diesen 3:0-Heimsieg und den damit verbundenen Vorstoss vom dritten Platz erstmals auf die Leaderposition in dieser Saison musste die Truppe von Trainer Dariusz «Darek» Skrzypczak jedoch teuer bezahlen.

Dass der Erstliga-Debütant seinen Kasten schadlos halten konnte, ist ein grosses Verdienst der ganzen Solothurner Mannschaft. Solidarisch kämpfte sie um jeden Ball. Trotz aller Hektik und Verbissenheit in den Zweikämpfen behielten die Platzherren eine nicht selbstverständliche Grundruhe bei. So liessen sie es nicht zu, dass die Seeländer eine Lücke fanden. Die Gäste kamen effektiv zu keinem nennenswerten Abschluss. «Die Spieler sind sehr gut umgegangen mit dieser Situation und haben es nicht zugelassen, dass der Gegner flanken konnte», stellte Skrzypczak fest.

Chattons verschossener Penalty

Auch der von Chatton vergebene Foulpenalty in der 58. Minute brachte die Einheimischen nicht aus dem Konzept. Nach einem Konter fällte Zangger Hunziker knapp nach der Strafraumlinie. Biel-Hüter Schittenhelm konnte jedoch den halbhoch getretenen Strafstoss seitlich ablenkend parieren.

Der Neuling Biel, mit seinen 33 Toren der bisher erfolgreichste Sturm der Gruppe, setzte auch bei den Aarestädtern voll auf die offensive Karte. Die Berner versuchten mit ihren schnellen Leuten über die ganze Spielzeit, Angriff um Angriff zu lancieren. Sie fanden jedoch kein Rezept, um beim taktisch und kämpferisch gut eingestellten FCS die entscheidende Lücke zu finden, das entscheidende Loch aufzureissen. Ihr feldmässiges Übergewicht nützte ihnen nichts.

«Gegen das hohe Tempo und das gute Spielverhalten der Besucher hat meine Mannschaft gut verteidigt», hielt Skrzypczak fest. Zudem überzeugten die Rotweissen mit ihren Konterqualitäten. Ausgelöst durch Arifi und unter Einbezug von Hunziker und Osmani war es der Derendinger, der Chatton ideal in den Lauf passte: das 1:0 in der 17. Minute.

Solothurn hielt Druck stand

Dem immensen Druck der Bieler hielten die Solothurner über die gesamten 106 Spielminuten stand. Mit zwei weiteren Kontern sicherten sie sich in der Schlussphase den Sieg. «Spielerisch war Biel optisch überlegen, deshalb versuchten wir es von hinten heraus und wir waren gezwungen, mit langen Bällen zu spielen», so Skrzypczak.

Chatton krönte sich zum zweifachen Torschützen in der 83. Minute, indem er nach einen druckvollen Vorstoss von Stauffer aus vollem Lauf abziehen konnte. In der achten Nachspielminute erkämpfte sich Arifi den Ball im Mittelkreis. Der 22-Jährige zog unwiderstehlich davon, liess seine Gegenspieler geschickt aussteigen und beschloss sein Solo mit dem 3:0 links am Goalie vorbei.

«Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und es gehört ein grosses Kompliment der ganzen Mannschaft. Sie hat die richtigen Entscheidungen gefällt und fast alles richtig gemacht», genoss der 50-jährige Pole diesen Erfolg trotz des Wermutstropfens mit der Verletzung Bählers.