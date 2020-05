Der FC Olten zieht sich aus der 2. Liga inter zurück

Nach sechs Saisons – streng genommen fünfeinhalb, da die aktuelle dem Coronavirus zum Opfer fiel und nach der Halbzeit abgebrochen wurde – zieht sich der FC Olten aus der 2. Liga inter zurück. Die anstehenden Spielzeit 2020/21 wird die erste Mannschaft des FC Olten in der Solothurner 2. Liga absolvieren. Statt Wettingen, Zofingen oder Adliswil die Gegner also wieder Bellach, Subingen, Iliria oder auch Fulenbach.

Die drastische Massnahme hat einerseits finanzielle Gründe. Am Meisterschaftsbetrieb der 2. Liga inter teilzunehmen, ist mit deutlich höheren Kosten verbunden als in der 2. Liga mitzuspielen. Es gehe aber nicht nur um das Geld, betont Isidor Meyer. «Es war für uns in den letzten Jahren immer hart, in der 2. Liga inter mithalten zu können», sagt der Präsident des FC Olten. Der Stadtklub belegte in den vergangenen fünf Saisons dreimal den zehnten Schlussrang, war einmal Elfter und einmal Neunter. Der FC Olten hatte den Strich stets im Nacken, auch in der kürzlich zu Ende gegangenen Meisterschaft. Die Jahre in der 2. Liga inter waren geprägt von Abstiegssorgen.

«Jetzt wäre es für uns nochmals schwieriger geworden, ein konkurrenzfähiges Team für die 2. Liga inter zu stellen», sagt Isidor Meyer und führt aus: «Einige unserer Schlüsselspieler können den grossen Aufwand, den die Amateurliga mit sich bringt, aus beruflichen Gründen nicht mehr betreiben. Diese Spieler wollen wir aber unbedingt halten. Das hat unseren Entscheid gestützt, die erste Mannschaft aus der 2. Liga inter zurückzuziehen.» Und der FC Olten wolle endlich wieder Erfolge feiern, fügt er als weiteren Grund an. Wieder einmal 2.-Liga-Meister zu werden wie zuletzt 2014 reizt mehr als eine weitere Saison mit dem Highlight Nicht-Abstieg. «Der Titel wird aber nicht sofort unser Ziel sein», stellt er klar. Wer in der 2. Liga Trainer sein wird, steht noch nicht fest.