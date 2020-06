«Der FC Olten ist mein Zuhause – ich bin einer von hier»

Vor knapp zwei Wochen gab der FC Olten seinen Rückzug aus der 2. Liga inter bekannt. Beim Stadtklub hat man genug davon, jede Saison aufs Neue um den Verbleib in der fünfthöchsten Spielklasse des Landes zu kämpfen.

«Es war für uns in den letzten Jahren immer hart, in dieser Liga mitzuhalten. Dieses Jahr wäre es noch etwas schwieriger geworden, eine konkurrenzfähige Mannschaft zu stellen», begründete Isidor Meyer. Die Förderung der eigenen Junioren soll beim FC Olten in Zukunft wieder an erster Stelle stehen, sagte der Klubpräsident weiter.

Seit gestern steht nun fest, welcher Trainer beim Neuanfang der ersten Mannschaft in der Solothurner 2. Liga an der Seitenlinie stehen wird: Nurkun Cece, der selber viele Jahre das Trikot des FC Olten trug. Nach seiner Aktivkarriere trainierte der 34-Jährige zwischen 2012 und 2016 die Reserveteams des FC Wangen bei Olten und des FC Trimbach. In der Saison 2017/18 zeichnete er beim Team Aargau für die U14-Equipe verantwortlich und in den vergangenen beiden Spielzeiten war er Übungsleiter der U14-Junioren des BSC Old Boys Basel.

Nurkun Cece folgt beim FC Olten auf Mirko Pavlicevic, der zum Auftakt der Saison 2018/19 zur zweiten Mannschaft kam, in der Rückrunde das Fanionteam von Ryszard Komornicki übernahm und dieses in der Vorrunde der Kampagne 2019/20 auf den elften Platz führte. Mit ihm konnte sich der Klub nach dem freiwilligen Abstieg in die höchste Regionalliga nicht mehr einigen, sagt Isidor Meyer und fügt an: «Er hat viel geleistet für den FC Olten und hat trotz schwieriger Bedingungen das Beste aus dem Team herausgeholt.»