Der FC Iliria liegt klar vorne, ab Platz fünf beginnt das grosse Gerangel

Die beste Offensive, mit Abstand am wenigsten Gegentreffer erhalten, auswärts jedes Spiel gewonnen und Angreifer Samoell Prenaj, der die 2.-Liga-Topskorerliste mit elf Toren anführt – der FC Iliria ist schlicht das Mass der Dinge.

Der FC Iliria überwintert in der Solothurner 2. Liga wie schon im Vorjahr auf dem Spitzenplatz. Der Meister von 2016 gab in der Vorrunde, die wegen des freiwilligen Rückzugs des FC Dulliken nur zehn Spiele beinhaltete, nur gegen den FC Subingen und den FC Biberist Punkte ab. Die restlichen acht Spiele gewannen die Stadt-Solothurner.

Dass der erste Verfolger des FC Iliria Bellach heisst, ist ebenfalls keine Überraschung. Der Cupsieger der Jahre 2017 und 2018, verpatzte zwar den Start, 2:4-Niederlage in Wangen, gewann dann aber sieben der folgenden neun Spiele.

In den vergangenen Jahren war der FC Mümliswil dafür bekannt, jeweils erst in der Rückrunde aufzudrehen. Jetzt ist das Team von Trainer Remo Bürgi bereits nach der Vorrunde auf Kurs, die beste Saison der jüngeren Klubgeschichte, Platz vier aus der vorletzten Spielzeit, zu toppen.

Das Team der Vorrunde ist der FC Mümliswil als Tabellenvierter. Nach der Startniederlage in Lommiswil feierten die Guldentaler in den folgenden neun Partien sieben Siege; die zwei Niederlagen resultierten gegen das Spitzenduo FC Iliria (0:4) und FC Bellach (0:3).

Ebenfalls überraschend weit vorne in der Tabelle anzutreffen ist der FC Lommiswil auf dem vierten Platz. Ein unangenehmer, weil gut sortierter Gegner, ist von der Konkurrenz oft zu vernehmen. Nach einem fünften und einem siebten Schlussrang 2018 und 2019 geht es für Lommiswil in der dritten Saison nach dem Aufstieg unter dem neuen Trainer Patrick Schwaller wieder nach vorne.

Dass es nach Jahren auf dem Podest eine schwierige Saison wird, war klar. Aber mit dem letzten Platz, den FC Dulliken ausgenommen, war nicht zu rechnen. Dass sich der Rückstand auf die rettenden Tabellenplätze in Grenzen hält, ist zur Halbzeit das einzige Positive für die Fulenbacher.

Der Flop der Vorrunde heisst SC Fulenbach; der einzige Klub ohne Sieg – dafür mit sechs Unentschieden. Der Generationenwechsel gestaltet sich schwierig, und die Abgänge des letztjährigen Zweitliga-Torschützenkönigs Dzenis Poljak und des langjährigen Abwehrchefs Kevin Lenz gingen nicht spurlos an der Mannschaft vorbei.

Zu den Enttäuschungen der Vorrunde zählt auch der FC Biberist, eigentlich ein Kandidat für die Top-3-Plätze. Dank des Schlussspurts mit drei Siegen in Serie und mit 13 erzielten Toren führt der Meister von 2017 immerhin die zweite Tabellenhälfte an. Nach sechs Spielen hatte der FC Biberist nur zwei Punkte auf dem Konto und ein miserables Torverhältnis von 4:17.

Wangen bei Olten hatte nach dem Abstieg aus der 2. Liga inter einen grossen Aderlass zu beklagen. Der neue Trainer Bozo Predojevic setzte sein Vertrauen in eine sehr junge Mannschaft. Dies klappte lange Zeit recht gut mit dem Ertrag von neun Punkten aus sechs Spielen.

Doch aus den letzten vier Partien schaute für die Wangner nichts Zählbares mehr heraus und sie rutschten in der Tabelle auf den neunten Platz zurück. Unrühmlich ist zudem die stattliche Anzahl an Strafpunkten, nur der FC Klus/Balsthal schneidet in der Fairplay-Wertung schlechter ab.