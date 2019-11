prev next

Mit viel Selbstvertrauen startet der EHC Olten in sein Gastspiel bei den GCK Lions. Doch während in den letzten zehn Partien ganze neun Siege gelangen, scheitert der EHC Olten nun an sich selbst und seiner Favoritenrolle. Gegen die Lions verliert die Mannschaft letztlich mit 4:5.