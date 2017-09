Bevor die Reinacher einen Ernstkampf bestritten haben, machten sie sich zum Gespött der Eishockey-Schweiz. Zwei Wochen vor Saisonstart begab sich der Klub mit einem öffentlichen Aufruf auf Spielersuche. Bis kurz vor Transferschluss am vergangenen Freitag war unklar, ob ein auch nur annähernd konkurrenzfähiger Kader zur Verfügung steht. Einzelne Spieler überlegten gemäss Informationen der AZ, den Verein frühzeitig zu verlassen. Erst am Montag bestätigte der Eishockeyverband, dass Reinach den Saisonbetrieb gewährleisten kann. «Mit dem Fall Reinach kann ich nicht leben», sagt Zuchwil-Boss Ulrich, und schiebt nach: «Bei dieser Sache hat sich der Verband ganz schwach verkauft.»

Ein anderes Wunschszenario

Ulrich hätte sich als Szenario gewünscht, dass St-Imier und Franches-Montagnes von der West- in die Zentralgruppe umgeteilt würden. Beide Gruppen hätten in diesem Fall die Meisterschaft in einer Achtergruppe austragen können. Gekommen ist es anders.

Ulrich bleibt Optimist. Und als solcher hofft er bereits auf eine verbesserte Situation in der nächsten Saison, noch bevor überhaupt die aktuelle begonnen hat. «Ich hoffe, wir finden eine Basis, denn im Moment wissen wir nicht, wo wir landen», sagt Ulrich. Trotz schwieriger Umstände sind die Ambitionen Zuchwils nicht geschmälert. Acht Abgängen stehen ebenso viele Zuzüge gegenüber. Der Amateurklub will wiederum vorne mitspielen.