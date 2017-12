Von 2005 bis 2015 erwirtschaftete der EHC Olten elf Jahre lang einen Gewinn. Sukzessive überwand der Eishockeyklub die vier schwierigen Anfangsjahre als Aktiengesellschaft. Denn noch 2004 titelte das Oltner Tagblatt: «Liquiditätslage bleibt dramatisch». Nach dem Überlebenskampf operierten die Klubverantwortlichen mit einem bescheidenen Budget von gut 1,6 Millionen Franken. Unter der Ägide von Benvenuto Savoldelli rappelte sich der Verein auf. Dank rigidem Haushalten verdreifachte sich das Budget des Eishockeyklubs binnen zehn Jahren. Olten wuchs wieder zum NLB-Spitzenklub heran, feierte zwei Playoff-Finalteilnahmen und schrammte knapp am NLB-Meistertitel vorbei. Erst in den letzten zwei Saisons musste der EHCO bei gestiegenen sportlichen Erwartungen, die unerfüllt blieben, wieder Verluste verkünden.

Markanter Aktienkapitalanstieg

Das stetige Wachstum verlangte nach Aktienkapitalerhöhungen. Denn der Verband schreibt vor, dass das Eigenkapital mindestens 15 Prozent des Budgets betragen muss. 2012 erhöht der Eishockeyklub deshalb erstmals sein Aktienkapital um 100'000 Franken. Hatte die EHCO AG zur Jahrtausendwende mit einem Aktienkapital von 525'000 Franken begonnen, erhöhte es sich somit auf 625'000 Franken. Drei Jahre später beschloss die Generalversammlung eine erneute Aktienkapitalerhöhung um 312'500 Franken. Der Eishockeyklub vollendete diese erst im März des aktuellen Jahres. Gleichzeitig kündigten die Verantwortlichen eine weitere Kapitalerhöhung über die Millionengrenze an. Hierfür seien bereits erste Gespräche mit potenziellen Grossaktionären im Gange, sagte Geschäftsführer Peter Rötheli damals auf Anfrage. Mittlerweile steht fest: Seit März stieg das Aktienkapital mit der soeben abgeschlossenen Erhöhung erneut um rund 490'000 Franken.

Im Sommer findet beim EHC Olten nicht nur auf sportlicher Ebene, sondern auch im Verwaltungsrat ein grosser Umbruch statt. Benvenuto Savoldelli verlässt den Verein. Neuer starker Mann des neu zehnköpfigen Verwaltungsrats ist Marc Thommen. Binnen dreier Jahre will die neue Klubleitung in die NLA – neu «National League» – aufsteigen. Im Interview mit dieser Zeitung sagt Thommen im November: «Ein sehr wichtiges Thema ist die Aktienkapitalerhöhung, das ich bewusst an mich gezogen und zur Chefsache erklärt habe.»